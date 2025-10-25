Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển nhầm hơn 700 triệu cho người lạ, người phụ nữ được công an giúp nhận lại

25-10-2025 - 23:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tác, bà Nguyễn Thị Vy (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã chuyển nhầm 750 triệu đồng cho tài khoản cho 1 người lạ và bà Vy sau đó được công an hỗ trợ nhận lại.

Ngày 25/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Vy (SN 1982, một người dân của phường), vì được hỗ trợ nhận lại 750 triệu đồng do chuyển nhầm trong lúc thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Theo trình báo, ngày 18/10, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tác, bà Nguyễn Thị Vy đã chuyển nhầm 750 triệu đồng cho một tài khoản tên N.T.T. Sau khi phát hiện sự việc, bà Vy hoang mang, lo lắng, không biết cách nào để lấy lại nên sáng hôm sau (19/10) đã đến trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Quy Nhơn Bắc cử cán bộ phối hợp làm việc với phía ngân hàng để xác minh thông tin. Qua đó, xác định được người nhận tiền chuyển nhầm là một công dân ở TP. Hải Phòng. Đơn vị đã liên hệ với công an địa phương đề nghị hỗ trợ, xác minh từ phía bà N.T.T.

Chuyển nhầm hơn 700 triệu cho người lạ, người phụ nữ được công an giúp nhận lại- Ảnh 1.

Bà Vy viết thư cảm ơn Công an phường Quy Nhơn Bắc sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi làm rõ nội dung sự việc, lực lượng công an 2 địa phương đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định để giao nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Vào ngày 23/10, bà Trần Thị Thái Loan (SN 1982, thôn Mỹ Thạch, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chuyển nhầm 11 triệu đồng cho một người không quen biết. Nhờ sự phối hợp của Công an xã Bình Hiệp với các đơn vị chức năng và ngân hàng, bà Loan đã được nhận lại toàn bộ số tiền.

Theo Trương Định

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng

Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này"

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này" Nổi bật

Người từng chuyển tiền vào tài khoản 0568294900 ngân hàng VIETBANK khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển tiền vào tài khoản 0568294900 ngân hàng VIETBANK khẩn trương đến công an trình báo

18:14 , 25/10/2025
NHNN vừa có văn bản đề nghị phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối

NHNN vừa có văn bản đề nghị phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối

17:19 , 25/10/2025
VPBank định hình "bản đồ vạn ưu đãi" qua 3 lĩnh vực thiết yếu Shopping - Travelling – Wellbeing

VPBank định hình "bản đồ vạn ưu đãi" qua 3 lĩnh vực thiết yếu Shopping - Travelling – Wellbeing

16:30 , 25/10/2025
Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương chính thức ra mắt: Khi yêu thương được chạm - hạnh phúc được gieo mầm

Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương chính thức ra mắt: Khi yêu thương được chạm - hạnh phúc được gieo mầm

09:21 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên