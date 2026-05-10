TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến đường 3 chiều đầu tiên
Từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa đoạn qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng mô hình giao thông 3 chiều lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh.
Theo phương án, vào buổi sáng, hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn. Buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra, 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm.
Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện dải phân cách và biển báo trên toàn tuyến dài hơn 3km này để kịp tiến độ. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường hướng dẫn giao thông trong thời gian đầu để người dân làm quen với cách lưu thông mới.
Việc triển khai mô hình giao thông linh hoạt theo thời gian được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao.
VTV