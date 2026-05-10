TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đưa vào khai thác tuyến đường 3 chiều đầu tiên

Theo phương án, vào buổi sáng, hướng vào trung tâm có 4 làn xe, hướng ra chỉ 2 làn. Buổi chiều đảo ngược lại là 4 làn ra, 2 làn vào, linh hoạt theo luồng xe thực tế trong giờ cao điểm.

Tuyến đường Cộng Hòa dài hơn 3km sau khi được tháo dỡ dải phân cách cứng để tổ chức lại giao thông 3 chiều. Ảnh: Báo Tin tức

Hiện các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện dải phân cách và biển báo trên toàn tuyến dài hơn 3km này để kịp tiến độ. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường hướng dẫn giao thông trong thời gian đầu để người dân làm quen với cách lưu thông mới.

Băng rôn thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông được thông báo trên tuyến đường Cộng Hòa để người dân theo dõi.

Việc triển khai mô hình giao thông linh hoạt theo thời gian được kỳ vọng góp phần giảm áp lực ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện tăng cao.