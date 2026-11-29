Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, định hướng chuyển từ mô hình đô thị đơn tâm sang siêu đô thị đa cực, đa trung tâm. Trong cấu trúc mới, giao thông không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn giữ vai trò kết nối các cực phát triển, phân bổ lại việc làm, nhà ở và dịch vụ, qua đó giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Mạng lưới giao thông cho cấu trúc đô thị đa cực

Chia sẻ tại hội thảo 'TP Hồ Chí Minh quy hoạch tầm nhìn 100 năm - Đô thị vì người dân' do VTV Nam Bộ tổ chức sáng 28/11, các chuyên gia và cơ quan quản lý đã phân tích vai trò của hạ tầng giao thông trong kết nối các cực phát triển, phân bổ lại việc làm, nhà ở và dịch vụ, qua đó giảm áp lực cho khu vực trung tâm hiện hữu.

Ông Lý Khánh Tâm Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch chung, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh thông tin, sau hợp nhất và sắp xếp hành chính, thành phố có diện tích khoảng 6.772 km², gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, dân số, việc làm và các chức năng trọng tâm vẫn tập trung tại những trung tâm hiện hữu; các chuỗi công nghiệp, logistics, cảng biển, tài chính và đổi mới sáng tạo chưa có sự liên kết thông suốt.

Vì vậy, quy hoạch mới đặt mục tiêu tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, với 5 cực động lực: tài chính - dịch vụ quốc tế tại lõi trung tâm; đổi mới sáng tạo ở phía Đông; công nghiệp - logistics ở phía Bắc; cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng ở phía Nam; đô thị - giáo dục - y tế ở phía Tây.

Sơ đồ định hướng cấu trúc đô thị đa cực, đa tâm của TP Hồ Chí Minh.

Ông Thảo cho biết, cấu trúc đô thị mới được tổ chức theo hai nguyên tắc: đô thị 15 phút, trong đó người dân có thể đi bộ đến trường học, trạm y tế, công viên, chợ và các điểm giao thông công cộng; thành phố đa tâm 30 phút, kết nối các cực động lực và trung tâm đô thị thông qua đường sắt đô thị, cao tốc và hạ tầng số.

"Trọng tâm của quy hoạch tổng thể là chuyển từ khoảng cách di chuyển sang thời gian và khả năng tiếp cận", ông Thảo nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa cấu trúc đô thị mới, giao thông công cộng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng. Theo các chỉ tiêu được trình bày tại hội thảo, đến năm 2030, vận tải hành khách công cộng hướng tới đảm nhận khoảng 35–50% nhu cầu đi lại. Giai đoạn 2045–2050, tỷ lệ này dự kiến đạt khoảng 65%.

Đến năm 2050, thành phố định hướng phát triển khoảng 18 tuyến đường sắt đô thị MRT với tổng chiều dài khoảng 960 km, cùng khoảng 450 km đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất.

Tuyến đường sắt đô thị kết nối với các khu dân cư, góp phần định hình không gian phát triển đô thị.

Quy mô mạng lưới này cho thấy vai trò của đường sắt đô thị trong việc tổ chức không gian phát triển, kết nối các trung tâm và giảm sự phụ thuộc vào khu vực lõi hiện hữu. Tuy nhiên, việc hình thành các tuyến vận tải khối lượng lớn cũng đặt ra yêu cầu về hệ thống giao thông kết nối, để người dân có thể tiếp cận nhà ga thuận tiện từ nơi ở và nơi làm việc.

Không chỉ xây metro, cần kết nối đến từng khu vực dân cư

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, 5 cực phát triển được định hình dựa trên điều kiện thực tế, vị trí địa lý và lợi thế của từng khu vực. Mỗi cực không thể chỉ đảm nhận một chức năng kinh tế riêng lẻ mà cần có hệ thống dịch vụ đô thị đi kèm, bảo đảm điều kiện sống và khả năng kết nối cho người dân.

Ông Tuấn Anh cho biết thành phố đang nghiên cứu các tuyến đường sắt kết nối khu vực Bình Dương với trung tâm. Trong đó, có phương án kết nối từ ga Suối Tiên đến trung tâm phường Bình Dương và tuyến từ khu vực Tao Đàn đến trung tâm phường Bình Dương, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 30–45 phút.

"Chúng ta không phát triển đô thị để người dân chỉ di chuyển, mà phải hướng đến việc họ có thể sinh sống và tiếp cận các dịch vụ ngay tại chỗ", ông Tuấn Anh cho biết.

Theo định hướng quy hoạch, trong phạm vi khoảng 400–800 m quanh nhà ga, quy hoạch ưu tiên phát triển đô thị nén, chức năng hỗn hợp, mạng lưới đi bộ và xe đạp. Không gian ngầm cũng được tính toán tại các đầu mối giao thông lớn, nơi có điều kiện phù hợp, nhằm giảm áp lực sử dụng đất trên mặt đất và bổ sung không gian công cộng.

Tuy nhiên, mạng lưới metro không thể bao phủ toàn bộ địa bàn thành phố. Vì vậy, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho rằng cần triển khai đồng bộ hệ thống giao thông thứ cấp, gồm các tuyến xe buýt, taxi, phương tiện phi cơ giới và mạng lưới đường kết nối từ trục chính đô thị đến các khu vực nội bộ.

"Metro không thể được đầu tư trên toàn bộ địa bàn. Thành phố cần các tuyến giao thông thu gom như xe buýt, taxi và phương tiện phi cơ giới để kết nối người dân với các nhà ga tập trung vận chuyển khối lượng lớn", ông Tuấn Anh phân tích.

Đây là phần hạ tầng có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp cận của người dân, đồng thời quyết định hiệu quả khai thác các tuyến vận tải khối lượng lớn. Nếu thiếu những tuyến kết nối này, việc đầu tư metro quy mô lớn chưa chắc đã giúp người dân thuận tiện hơn trong hành trình hằng ngày.

Đánh giá về quy hoạch không gian đô thị, ông Nguyễn Đỗ Dũng, Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế EnCity, cho rằng việc hình thành một cực phát triển cần bắt đầu từ cơ hội việc làm và sinh kế. Ông dẫn bài học khu Nam Sài Gòn, nơi khu chế xuất Tân Thuận tạo việc làm, thu hút doanh nghiệp; tiếp đó là đầu tư hạ tầng giao thông tại đại lộ Nguyễn Văn Linh để kết nối nguồn hàng, thị trường với công nghiệp, khu chế xuất và cảng, trước khi phát triển đô thị.

"Muốn trở thành một cực phát triển thực sự, việc đầu tiên phải tính đến là việc làm. Đối với phần lớn người dân, lựa chọn nơi sinh sống luôn gắn với việc làm và sinh kế", ông Dũng nhận định.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng phân tích kinh nghiệm phát triển khu Nam TP Hồ Chí Minh từ nền tảng việc làm và hoạt động sản xuất.

Theo ông Dũng, phát triển các cực đô thị mới không thể chỉ dừng ở xây dựng đường sá, nhà ở hay metro. Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, cần hình thành cộng đồng và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày. Ông cho rằng việc xây dựng một đô thị không đồng nghĩa với việc chỉ xây dựng công trình, bởi điều quan trọng còn là tạo lập cộng đồng, nơi người dân có thể học tập, làm việc, sinh hoạt và kết nối với nhau.

Cùng quan điểm với ông Dũng, ông Lee Long Seng, Giám đốc điều hành Bộ phận Phát triển Bất động sản nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chia sẻ từ kinh nghiệm quy hoạch tại Singapore. Theo ông, một khu đô thị mới không chỉ cần nhà ở mà phải được tính toán đồng bộ với giao thông công cộng, cửa hàng, trường học, y tế, không gian xanh và không gian cộng đồng.

"Giao thông và phát triển đô thị nên được quy hoạch cùng nhau ngay từ đầu. Mỗi bên cần hiểu rõ trách nhiệm của mình, từ khâu quy hoạch, phát triển đến vận hành và bảo trì", ông Lee Long Seng cho biết.

Ông cũng cho rằng giá trị của mô hình TOD không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế mà còn ở khả năng kết nối người dân với những địa điểm và dịch vụ họ cần mỗi ngày. Vì vậy, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị vận hành giao thông và khu vực tư nhân là điều kiện quan trọng để hình thành các khu đô thị gắn với giao thông công cộng.

Cụ thể hóa quy hoạch và nguồn lực triển khai

Sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định các trục giao thông trọng điểm, tiến độ đầu tư và nguồn vốn. Các lĩnh vực được tính toán kết nối gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy và hàng không; nguồn lực triển khai dự kiến từ ngân sách nhà nước, vốn tư nhân và hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, thành phố sẽ triển khai các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian ngầm, cùng quy hoạch phân khu và quy hoạch chung cấp xã. Trong đó, quy hoạch giao thông thứ cấp được xem là một nội dung cần thiết để hoàn thiện mạng lưới kết nối.

"Trong quy hoạch tổng thể đã xác định các tuyến đường vành đai, cao tốc, metro, đường sắt quốc gia và đường thủy. Tuy nhiên, thành phố cần triển khai thêm hệ thống giao thông thứ cấp, gồm các tuyến thu gom như xe buýt, taxi, phương tiện giao thông phi cơ giới và các tuyến đường kết nối từ trục chính đô thị đến khu vực, đường nội bộ, nhà ga", ông Tuấn Anh cho biết.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh trao đổi về việc triển khai quy hoạch và kết nối hạ tầng đô thị.

Theo đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hệ thống giao thông thứ cấp sẽ kết nối các khu dân cư, khu chức năng đô thị với những đầu mối vận tải khối lượng lớn. Cùng với đó, thành phố sẽ lập quy hoạch không gian ngầm ở các tầng thấp và tầng cao, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân khu và quy hoạch chung cấp xã. Thời gian dự kiến để hoàn thành các quy hoạch này khoảng 6 tháng.

Kế hoạch thực hiện quy hoạch cũng sẽ xác định tiến độ, giai đoạn và hình thức đầu tư đối với từng hạng mục. Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện giám sát, điều phối, thu hút và phân bổ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, khu vực tư nhân và các nguồn xã hội hóa theo tiến độ đã đề ra.