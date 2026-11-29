Sự kiện này là Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Global Culinary Festival (Hanoi Firebeat World Festival).

Từ ngày 27 – 29/11, Lễ hội Firebeat diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, công trình top 10 thế giới) nhằm chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Với quy mô dự kiến 43.000 m2, hơn 200 thương hiệu ẩm thực, Ban Tổ chức lễ hội đặt mục tiêu thu hút ít nhất khoảng 150.000 lượt khách trong 3 ngày. Đặc biệt, Firebeat là lễ hội không dùng tiền mặt.

Người dân Hà Nội và du khách tham gia lễ hội Firebeat.

Lễ hội Firebeat không dùng tiền mặt

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cho biết: "Mô hình không tiền mặt giúp bắt kịp xu hướng hiện đại, giảm ùn tắc và minh bạch dòng tiền. Chúng tôi hợp tác với cổng thanh toán OnePay để tối ưu quy trình chỉ qua 2 bước đơn giản: tích tiền và trả tiền".

Theo đại diện VEC, du khách có thể đặt mua trước các gói combo trên website hoặc sử dụng công nghệ thanh toán 1 chạm qua vòng đeo tay tại chỗ. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bố trí hàng trăm cộng tác viên túc trực để hướng dẫn và hỗ trợ du khách cài đặt, sử dụng dịch vụ dễ dàng nhất.

Lễ hội Firebeat thu hút đông đảo người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm và thưởng thức những món ăn ngon.

Lễ hội Firebeat rộng mở chào đón toàn thể người dân Thủ đô cùng du khách trong nước và quốc tế. Để giúp du khách nước ngoài tìm thấy "hương vị quê nhà", 30 đầu bếp quốc tế sẽ chế biến các món ăn đặc trưng của từng châu lục.

Về di chuyển, theo bà Phạm Thị Hiền: "Ban tổ chức đã đề xuất với TP. Hà Nội, Công ty Bus Hà Nội và VinFast tăng cường các chuyến xe buýt kết nối từ nội thành đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam, giúp du khách đi lại thuận tiện".

Điểm nhấn của Firebeat là sự kết hợp giữa cả ẩm thực và âm nhạc. Theo bà Phạm Thị Hiền, các hoạt động giải trí được tổ chức liên tục từ 10h sáng đến 23h tối hàng ngày (từ 27 – 29/11).

Cụ thể, tại sân khấu chính, sẽ diễn ra các chương trình âm nhạc đỉnh cao và các hoạt động giao lưu mang concept riêng của lễ hội. Trong khi đó, tại các phân khu, sẽ có các màn trình diễn nấu ăn, và đặc biệt là các màn tỷ thí ẩm thực thú vị giữa đầu bếp Việt Nam và đầu bếp quốc tế, hoặc giữa người nội trợ và chuyên gia.

Đầu bếp quốc tế trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ làm bánh.

Thách thức lớn nhất của lễ hội dự kiến thu hút 150.000 người

Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), chia sẻ: "Ý tưởng lễ hội đã được chúng tôi ấp ủ trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, thời gian triển khai thực tế diễn ra vô cùng gấp rút chỉ trong vỏn vẹn 3 tuần, nhờ sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của UBND TP Hà Nội cùng Sở Văn hóa và Du lịch".

Theo bà, thách thức lớn nhất là việc kết nối và mời 30 đầu bếp quốc tế từ nhiều quốc gia sử dụng các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Nga.... Dù thời gian gấp rút, nhưng toàn bộ đội ngũ đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội dài hạn.

Một du khách check-in tại khu vực có khinh khí cầu.

TIN LIÊN QUAN Từ 27/11, ít nhất 150.000 người ở Hà Nội được chứng kiến sự kiện quy tụ 5 châu lục tại công trình top 10 TG

Trước đó, vào ngày 27/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Firebeat World Festival 2026 (Firebeat) chính thức khai mạc. Lễ hội có sự tham gia của 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, cùng với hơn 200 thương hiệu và hơn 2.000 món ăn, qua đó mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng giữa Thủ đô. Đặc biệt, tại lễ khai mạc Firebeat còn có nghi thức "Thắp lửa khai hội", thu hút đông đảo các đầu bếp trong nước, quốc tế và người dân Thủ đô, du khách tham gia.

Cận cảnh món nướng hấp dẫn tại Firebeat 2026.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội Firebeat, người dân Hà Nội và du khách còn có cơ hội thưởng thức đại nhạc hội quốc tế. Cụ thể, các nghệ sĩ Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc và Đinh Mạnh Ninh lần lượt biểu diễn trong những đêm nhạc của lễ hội.

Ca sĩ Trang Pháp biểu diễn tại Lễ hội Firebeat.

(Ảnh: MH/BTC)