Việc Việt Nam phê chuẩn tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tích cực xúc tiến đàm phán hợp tác quốc tế đánh dấu một bước ngoặt hạ tầng năng lượng quan trọng của Việt Nam.

Theo kế hoạch, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do EVN làm chủ đầu tư dự kiến khởi công vào quý I/2029, đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong quý IV/2035.

Với mục tiêu đưa giai đoạn thi công xây lắp Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đi vào hoàn thiện trong khoảng 5-6 năm, một khoảng thời gian tương đương với tốc độ xây dựng tối ưu của các dự án nội địa tại Nga, đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Trong bối cảnh lịch sử ngành điện hạt nhân thế giới ghi nhận nhiều công trình kéo dài từ 15 đến gần 20 năm, mục tiêu của Việt Nam được đánh giá là táo bạo nhưng có cơ sở thực tế.

Điện hạt nhân là công trình phức tạp nhất thế giới

Xây dựng một nhà máy điện hạt nhân luôn được xem là một trong những đại dự án công nghiệp phức tạp và đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe nhất trong lịch sử văn minh nhân loại.

Khác với các nhà máy nhiệt điện than hay khí thông thường, một công trình điện hạt nhân là sự tích hợp ở cấp độ siêu chính xác giữa cơ khí nặng, công nghệ vật liệu chịu bức xạ, hệ thống tự động hóa điều khiển và các tầng nấc an toàn đa lớp.

Sự phức tạp này thể hiện ở quy trình thiết kế và thẩm định pháp quy kéo dài, yêu cầu kiểm định địa chất nghiêm ngặt như không nằm trên đứt gãy địa chất có khả năng hoạt động (thường được đánh giá trong chu kỳ hàng trăm nghìn năm theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - IAEA), cùng kỹ thuật thi công bê tông vỏ bọc ứng lực trước liên tục để chống chịu mọi thảm họa tự nhiên lẫn nhân tạo.

Lịch sử ngành năng lượng nguyên tử thế giới chứng kiến không ít quốc gia phát triển rơi vào tình trạng dự án bị trễ hạn hàng thập kỷ và bùng nổ chi phí thi công.

Điển hình tại châu Âu, dự án Olkiluoto 3 của Phần Lan khởi công năm 2005 với kế hoạch hoàn thành trong 4 năm, nhưng do vướng mắc về thẩm định thiết kế và kiểm soát chất lượng thiết bị, nhà máy này phải mất tới 18 năm mới có thể vận hành thương mại vào năm 2023.

Tương tự, dự án Flamanville 3 tại Pháp ban đầu dự kiến thi công trong 5 năm (2007–2012) nhưng liên tục lùi tiến độ, phải mất 17 năm mới hoàn tất hòa lưới điện lần đầu vào cuối năm 2024. Tại Mỹ, dự án lò AP1000 Vogtle tổ máy 3 và 4 cũng ghi nhận mức trễ hạn khoảng 7 năm so với kế hoạch ban đầu.

Phân tích nguyên nhân sâu xa từ các cuộc khủng hoảng tiến độ tại Phần Lan, Pháp hay Mỹ cho thấy sai lầm phổ biến bắt nguồn từ việc khởi công xây dựng khi thiết kế chi tiết chưa hoàn thiện 100%, sự thay đổi liên tục của các quy định pháp quy an toàn trong quá trình thi công, cùng sự đứt gãy chuỗi cung ứng và thiếu hụt lực lượng lao động lành nghề sau nhiều thập kỷ ngành hạt nhân phương Tây bị gián đoạn.

Các bài học đắt giá này khẳng định rằng việc kiểm soát tiến độ thi công điện hạt nhân không thể chỉ dựa vào mục tiêu kế hoạch đơn thuần mà đòi hỏi một chiến lược công nghệ và quản trị dự án chuẩn hóa từ đầu.

Việt Nam có nhiều thuận lợi để đạt mục tiêu

Trong bối cảnh bẫy tiến độ toàn cầu, việc Việt Nam đặt mục tiêu đưa thời gian thi công xây lắp Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (tính từ lúc đổ bê tông đầu tiên đến khi phát điện) về mức khoảng 5-6 năm là một lộ trình đột phá nhưng có căn cứ khoa học và thực tiễn.

Lộ trình này dựa trên nền tảng hợp tác chiến lược với Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), đơn vị đang nắm giữ thị phần xuất khẩu điện hạt nhân lớn nhất toàn cầu với danh mục hàng chục tổ máy đang được triển khai trên thế giới.

Một trong những chìa khóa quan trọng nhất để rút ngắn thời gian thi công là việc Nga áp dụng triệt để phương thức "lắp ráp dây chuyền" và chuẩn hóa thiết kế theo module.

Thay vì vừa thi công vừa điều chỉnh thiết kế, vốn là nguyên nhân chính khiến các dự án tại Âu - Mỹ kéo dài gần hai thập kỷ, dự án Ninh Thuận 1 lựa chọn Nhà máy Điện hạt nhân Leningrad NPP-2 tại Nga làm "dự án tham chiếu".

Việc áp dụng một mẫu nhà máy đã vận hành thực tế ổn định giúp loại bỏ hoàn toàn giai đoạn thử nghiệm thiết kế mới, cắt giảm từ 2 đến 3 năm duyệt thủ tục kỹ thuật, đồng thời cho phép nhà thầu chuẩn hóa quy trình đúc bê tông, lắp ráp bình áp lực và căn chỉnh thiết bị.

Kinh nghiệm thi công trong nội địa Nga của Rosatom cho thấy tốc độ triển khai vượt trội của phương pháp này. Tại các tổ máy sử dụng thiết kế chuẩn hóa như Novovoronezh II hay Leningrad II, Rosatom duy trì được nhịp độ xây lắp chính trong khoảng 60 đến 70 tháng (tương đương 5–6 năm) nhờ chuỗi cung ứng khép kín từ chế tạo cơ khí nặng đến cung cấp nhiên liệu.

Về mặt thể chế nội địa, Việt Nam cũng tạo bước ngoặt lớn khi chuyển đổi từ mô hình "dự án gộp" cồng kềnh trước năm 2016 sang mô hình phân tách các dự án độc lập.

Theo chủ trương mới, chương trình điện hạt nhân Ninh Thuận được tách thành cơ chế phân công minh bạch giữa hai chủ đầu tư độc lập, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án Ninh Thuận 1 hợp tác với Nga, còn Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam/PVN) đảm nhận dự án Ninh Thuận 2.

Việc tách biệt tư cách pháp lý này giải phóng các điểm nghẽn hành chính, cho phép thực hiện song song các thủ tục cấp phép địa điểm, đàm phán hợp đồng và chuẩn bị mặt bằng mà không bị phụ thuộc chéo.

Công nghệ lò phản ứng VVER-1200 thế hệ III+

Yếu tố cốt lõi bảo đảm sự thành công và mức độ an toàn cao nhất cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 nằm ở việc lựa chọn công nghệ lò phản ứng VVER-1200 thuộc thế hệ III+ do Rosatom phát triển.

Đây là dòng lò phản ứng nước áp lực (PWR) tiên tiến hiện nay, tích hợp toàn bộ các tiêu chuẩn an toàn hiện đại nhằm đáp ứng các bài học kinh nghiệm thu được sau sự cố Fukushima.

Điểm tân tiến nhất của lò phản ứng VVER-1200 thế hệ III+ là cơ chế an toàn kết hợp đồng thời giữa hệ thống an toàn chủ động và hệ thống an toàn thụ động.

Hệ thống an toàn chủ động duy trì hoạt động của bơm và van kiểm soát khi có điện. Trong khi đó, hệ thống an toàn thụ động được thiết kế để tự động vận hành dựa trên các nguyên lý vật lý tự nhiên như trọng lực, đối lưu nhiệt và chênh lệch áp suất mà không cần nguồn điện bổ sung hay sự can thiệp của con người.

Nếu xảy ra sự cố mất toàn bộ nguồn điện khẩn cấp, Hệ thống loại bỏ nhiệt thụ động của VVER-1200 sẽ tự động kích hoạt quá trình đối lưu tự nhiên, trích xuất toàn bộ nhiệt dư từ vùng hoạt lò phản ứng ra môi trường bên ngoài, ngăn chặn tình trạng quá nhiệt gây hư hại nhiên liệu.

Trong kịch bản sự cố nghiêm trọng nhất khi lõi lò bị nóng chảy, thiết bị "Bẫy lõi" đặt bên dưới bình áp lực sẽ hứng toàn bộ khối vật liệu nóng chảy.

Nhờ chứa các vật liệu gốm đặc biệt, bẫy lõi sẽ giữ, phân tán và làm nguội khối vật liệu nóng chảy này, duy trì trạng thái dưới tới hạn và tản nhiệt phân rã lâu dài, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ chất phóng xạ ăn mòn xuyên qua nền bê tông ngấm xuống lòng đất.

Ngoài ra, nhà máy được bao bọc bởi hệ thống vỏ bảo vệ kép vô cùng kiên cố. Lớp vỏ bê tông bên trong giữ nhiệm vụ chịu áp suất cao và duy trì độ kín khít nhằm cách ly chất phóng xạ với môi trường bên ngoài.

Lớp vỏ bê tông gia cường bên ngoài tạo nên tấm bọc bảo vệ công trình trước các tác động ngoại cảnh mãnh liệt như động đất, sóng thần hoặc sự cố va chạm của máy bay thương mại cỡ lớn.

Việt Nam vẫn cần nâng cao năng lực kỹ thuật khi triển khai

Mặc dù việc lựa chọn công nghệ VVER-1200 và hợp tác với đối tác Nga đem lại lợi thế lớn về tiến độ thi công, việc hiện thực hóa công trình an toàn trong mốc thời gian 5-6 năm vẫn yêu cầu Việt Nam phải vượt qua các thách thức cốt lõi về hạ tầng và quản trị nguồn nhân lực.

Tại Diễn đàn Thương mại hạt nhân châu Á lần thứ 11 tổ chức ở Hà Nội vào ngày 24-26/11, diễn giả của Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết, với tiến độ triển khai các bước như hiện tại thì có thể không đáp ứng được mốc dự kiến vận hành theo kế hoạch là vào năm 2035.

Các mốc xây dựng, cấp phép và vận hành được cho là sẽ cần được xác định lại sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt và các hợp đồng được thống nhất.

Tiến sĩ Phạm Văn Mão, Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đã nêu ba nhóm khó khăn chính ở giai đoạn hiện nay.

Thách thức đầu tiên liên quan đến khung pháp lý và điều kiện triển khai. Đối với dự án điện hạt nhân đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam, hệ thống luật pháp, nghị định, thông tư, quy định, hướng dẫn và tiêu chuẩn cần tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện, vừa phù hợp với các yêu cầu, tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), vừa tương thích với quy định, tiêu chuẩn của quốc gia xuất khẩu công nghệ.

Nhóm thách thức thứ hai liên quan đến quy mô vốn đầu tư, mô hình tài chính và hiệp định tín dụng, cùng với yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng và quản lý rủi ro. Khối lượng công việc rất lớn, trong khi dự án có tính chất đặc biệt, yêu cầu cao về công nghệ, chất lượng và đặc biệt là an toàn, an ninh.

Nhóm thách thức thứ ba là chuẩn bị nguồn nhân lực và tạo sự đồng thuận xã hội. Điện hạt nhân đòi hỏi đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực quản lý dự án, tài chính, hợp đồng và vận hành.

Theo đánh giá chuyên môn dựa trên khung chỉ dẫn của IAEA, Việt Nam đang trong quá trình tái thiết lập và hoàn thiện các tiêu chí của Giai đoạn 2 trong tiến trình phát triển hạ tầng điện hạt nhân sau gần một thập kỷ tạm dừng dự án. Khoảng trống lớn nhất hiện nay không nằm ở số lượng nhân sự chung mà tập trung vào chiều sâu chuyên môn của cơ quan pháp quy an toàn hạt nhân độc lập.

Một cơ quan pháp quy đạt chuẩn phải có đủ năng lực phản biện kỹ thuật để thẩm định độc lập Báo cáo Phân tích An toàn (SAR), đánh giá hồ sơ Đánh giá An toàn Xác suất (PSA) và phê duyệt các thông số thiết kế do Rosatom cung cấp.

Đào tạo nhân lực pháp quy phải được gắn liền với nhiệm vụ thẩm định hồ sơ thực tế thay vì chỉ dừng lại ở các chương trình lý thuyết dàn trải.

Một thách thức quan trọng khác là thời điểm chuyển giao từ xây dựng sang chạy thử. Điều này đòi hỏi nhân lực trong nước phải thấu hiểu các quy trình thử nghiệm nghiệm thu, đủ khả năng đọc hiểu dữ liệu thực nghiệm từ hệ thống kiểm soát và phát hiện sớm các sai lệch thiết kế trước khi nạp nhiên liệu chính thức.

Đặt mục tiêu hoàn thiện giai đoạn thi công Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong khoảng thời gian từ 2029-2035 là bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn và quyết tâm năng lượng của Việt Nam.

Với sự hỗ trợ công nghệ từ tập đoàn Rosatom, việc áp dụng thiết kế lò VVER-1200 thế hệ III+ chuẩn hóa cùng dự án tham chiếu đã vận hành thành công tạo ra cơ sở kỹ thuật vững chắc để rút ngắn tiến độ xây dựng.

Tuy nhiên, để đảm bảo công trình vừa hoàn thành nhanh chóng vừa đạt chuẩn an toàn cao nhất, Việt Nam cần song song nâng cao năng lực thẩm định độc lập, chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành thực địa chất lượng cao và kiểm soát chặt chẽ mọi công đoạn thi công theo đúng tiêu chuẩn an toàn hạt nhân quốc tế.