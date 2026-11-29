Phối cảnh Nhà máy điện rác Sóc Sơn (Ảnh: VGP)

Khởi công từ tháng 8/2019 và khánh thành vào tháng 10/2025, Nhà máy điện rác Sóc Sơn do CTCP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đầu tư là nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, trung bình mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý đến 5.000 tấn rác/ngày đêm, chiếm gần 70% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày của Thành phố.

Cuối tháng 4 vừa qua, UBND TP. Hà Nội và chủ đầu tư đã tổ chức lễ động thổ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn giai đoạn 2 (mở rộng). Dự án mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW. Đồng thời, công trình tiến tới hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027.

Toàn dự án có tổng mức đầu tư 12.999 tỷ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó riêng phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

Phối cảnh nhà máy điện rác Sóc Sơn giai đoạn 2 (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Đánh giá về hiệu quả của dự án, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, sự vận hành ổn định, liên tục của nhà máy điện rác Sóc Sơn đã tạo bước ngoặt lớn trong công tác xử lý môi trường, giúp giảm thiểu phần lớn lượng rác phải chôn lấp, tiết kiệm quỹ đất và là bước tiến quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh của Thủ đô.

Tuy nhiên, nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam đang đối mặt với một nút thắt phát sinh từ quy trình xử lý rác: hơn 90.000 tấn tro bay tích tụ suốt 4 năm vận hành vẫn đang "mắc kẹt" trong khuôn viên nhà máy.

Bài toán tro bay tồn đọng từ khi vận hành đến nay

Tại toạ đàm “Giải pháp xử lý hiệu quả đối với tro bay của điện rác” do cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 25/11, ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội thông tin, nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2021 bắt đầu tiếp nhận rác để thực hiện quá trình căn chỉnh, hiệu chỉnh kỹ thuật.

Tháng 5/2022, dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19, nhà máy đi vào vận hành lò đốt đầu tiên. Quá trình sản xuất, các nhà máy chủ yếu phát sinh hai chất thải rắn là xỉ đáy và tro bay. Đến tháng 11/2023, nhà máy vận hành đầy đủ công suất cả 5 lò đốt và phát điện cả 3 tổ máy.

Dù lượng tro bay phát sinh thực tế chỉ ở mức 1,5% lượng rác đầu vào, thấp hơn nhiều so với giấy phép tác động môi trường ban đầu là 3%, nhưng trên quy mô xử lý rác thải lớn trên địa bàn TP. Hà Nội, mỗi ngày nhà máy phát sinh từ 60 đến 75 tấn tro bay.

"Tính từ tháng 5/2022 đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tro bay vẫn đang được lưu trữ trong nhà máy. Lượng tro bay này đã lên đến khoảng hơn 90.000 tấn, chiếm một diện tích khoảng hơn 1,2ha", Phó Tổng Giám đốc CTCP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Dũng cho biết, việc lưu trữ tro bay trong nhà máy xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ khía cạnh chính sách và việc thành phố Hà Nội chưa bố trí được địa điểm chôn lấp.

Đến nay, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành phố, nhà máy đã được cấp địa điểm để chuẩn bị chôn lấp tro bay, đồng thời quy trình chôn lấp đã được các cơ quan, ban ngành phê duyệt. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là vẫn chưa xác nhận được đơn vị thực hiện chôn lấp cũng như quản lý bãi chôn lấp tro bay sau này.

Phối cảnh sau khi xử lý hết số rác đã chôn lấp nhiều năm (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Ông Đỗ Tiến Dũng mong muốn, trong tháng 12 này, TP. Hà Nội sẽ chỉ định được đơn vị tiếp nhận để nhà máy hoàn thành gia cường, cải tạo ô chôn lấp và chuyển tro bay ra chôn lấp theo đúng quy trình được phê duyệt.

Nếu chưa thể chuyển đi, nhà máy hiện chịu nhiều áp lực và khó khăn: không chỉ tốn diện tích mà còn phải làm mái che, phủ bạt, bố trí nhân công quản lý, giám sát hằng ngày; mất nhiều chi phí cải tạo nền đất bên dưới, thiết kế đường gom nước mưa để phân tách nước mưa với nước ngấm vào tro bay; đồng thời gây mất mỹ quan và có thể ảnh hưởng tới vận hành, di chuyển trong nội bộ nhà máy.

“Tháng 2/2026, chúng tôi đã được thành phố đồng ý chủ trương đầu tư tiếp giai đoạn 2 của nhà máy. Việc tro bay chiếm diện tích lớn cũng ảnh hưởng đến mặt bằng thi công giai đoạn 2. Từ đó, có khả năng làm chậm tiến độ của dự án. Đây là những khó khăn trước mắt mà chúng tôi gặp phải”, ông Dũng nói.

Bài toán tái chế lâu dài: Không thể áp dụng rập khuôn một công nghệ

Bên cạnh giải pháp chôn lấp trước mắt, các chuyên gia cho rằng về lâu dài cần tính đến hướng tái chế tro bay thành vật liệu xây dựng nhưng phải kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro môi trường.

Ông Nguyễn Hải Long, Giám đốc Công ty Cổ phần INA dẫn nghiên cứu phối hợp cùng Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng) và đối tác Nhật Bản cho biết, tro bay điện rác chưa xử lý thường chứa kim loại nặng vượt ngưỡng, muối hòa tan cùng các hợp chất độc hại như dioxin, furan. Nhật Bản từng trả giá đắt trước khi xây dựng tiêu chuẩn chặt chẽ, đây là bài học đáng tham khảo cho Việt Nam.

Theo ông Long, quy trình tái chế cần trải qua ba công đoạn gồm tiền xử lý, ổn định hóa bằng phụ gia và cố định vào sản phẩm (gạch, xi măng). Tuy nhiên, tạo ra sản phẩm cuối cùng chưa đồng nghĩa với xử lý triệt để, bởi vẫn tiềm ẩn phát thải thứ cấp như nước mưa rửa trôi chất độc xuống đất hay bụi phát tán khi thi công.

Ông Tạ Văn Luân, Phó Giám đốc Viện chuyên ngành Xi măng và Bê tông (Viện Vật liệu Xây dựng) nhận định, thế giới hiện áp dụng 4 nhóm công nghệ chính xử lý tro bay đốt rác sinh hoạt gồm: ổn định hóa - hóa rắn; xử lý hóa học (như rửa tách muối clorua, sunfat); xử lý nhiệt độ cao; và công nghệ plasma.

Do thành phần tro bay phụ thuộc rất lớn vào đặc thù rác đầu vào và công nghệ đốt của từng nhà máy, cơ quan quản lý và doanh nghiệp không thể áp dụng rập khuôn một công nghệ duy nhất mà phải phân tích đầy đủ các chỉ tiêu vật lý, hóa học, hàm lượng chất nguy hại và khả năng thôi nhiễm của từng nguồn tro bay.

Dưới góc độ quản trị, GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Trưởng ban Khoa học Hội Kinh tế môi trường Việt Nam đề xuất cần triển khai các nghiên cứu độc lập đối với tro bay điện rác.

Các đánh giá về đặc tính chất thải, hiệu quả công nghệ và khả năng kiểm soát ô nhiễm phải được thực hiện khách quan bởi đội ngũ nhà khoa học chuyên sâu, thay vì chỉ dựa vào báo cáo của doanh nghiệp.