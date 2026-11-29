Thận trọng phương án dời ga Hà Nội và Giáp Bát về Phú Xuyên

Đề xuất này khiến không ít người băn khoăn về tính hợp lý, khả thi cũng như quyền lợi của người dân. Hành khách sử dụng tàu hỏa đến và đi từ Hà Nội có thể sẽ phải di chuyển thêm hàng chục km bằng các phương tiện khác.

Thường xuyên di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội và ngược lại, vài năm trở lại đây anh Linh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) đã lựa chọn tàu hỏa để di chuyển. Tuy nhiên với thông tin ga Hà Nội có thể sẽ dời về ga Phú Xuyên để khai thác tạm, anh sẽ cân nhắc lại lựa chọn của mình.

Anh Lê Nguyễn Nhật Linh chia sẻ: "Quãng đường mình dịch chuyển sẽ đi 2-3 chặng, sẽ tốn nhiều chi phí hơn, nó không còn hấp dẫn như đi máy bay hoặc đi xe khách nữa. Như vậy, em cũng không muốn chọn đi tàu".

Ga Hà Nội.

Đây là băn khoăn chung của nhiều khách đi tàu, đặc biệt với những hành trình ngắn. Đoàn tàu đưa đón bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đi làm việc tại cơ sở 2 ở Ninh Bình là một ví dụ. Với khoảng cách 35km, nếu tiếp tục sử dụng tàu hỏa, bệnh viện sẽ phải tổ chức xe đưa đón. Điều này không chỉ phát sinh nguy cơ không đảm bảo về thời gian làm việc của các y, bác sĩ do yếu tố bất thường của giao thông đường bộ.

Việc chuyển ga, đồng nghĩa hành khách phải thay đổi thói quen, hành trình và phương tiện tiếp cận. Phương án kết nối xe buýt được tính đến. Tuy nhiên, mỗi chuyến tàu có 600-700 hành khách, trong khi đó mỗi chuyến xe buýt cũng chỉ vận chuyển được vài chục hành khách. Nếu xe buýt hoạt động với tần suất 5 phút một chuyến thì vẫn có rất nhiều khách sẽ phải mất thêm hàng giờ chờ xe để vào trung tâm Thủ đô. Hơn thế nữa, ga tàu không đơn thuần chỉ là nơi đón trả khách.

GS.TSKH. Lã Ngọc Khuê (nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải) nhận định: "Tuyến đường sắt Nam - Bắc, tuyến đường sắt từ Lào Cai về Hải Phòng đã làm nên những luồng hành khách. Di dời ga Hà Nội về Phú Xuyên có thể làm đổ vỡ, làm đứt gãy tất cả những dòng hành khách, xóa hết thị trường đường sắt liên vùng đối với Hà Nội".

Một phương án di dời nhà ga không thể chỉ được tính bằng tiến độ giải phóng mặt bằng hay chi phí đầu tư ban đầu. Điều quan trọng hơn là hiệu quả khai thác, sự thuận tiện và quyền lợi của người dân. Thực tế này đòi hỏi phương án dời ga Hà Nội và ga Giáp Bát về hoạt động tại ga Phú Xuyên cần được cân nhắc thận trọng để đảm bảo tính khoa học và đồng bộ.