Chiều 27/11, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra gói thầu XL01 thuộc dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy (Nghệ An).

Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài hơn 60km, tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Gói thầu XL01 dài 6,3 km, từ Km0+000 đến Km6+300, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thi công, với giá trị 2.889 tỷ đồng.

Gói thầu gồm khoảng 4,1 km đường, hầm Đại Huệ với hai ống hầm dài khoảng 495 m mỗi ống và 11 cầu, trong đó có 5 cầu trên tuyến chính và 6 cầu trên các tuyến nhánh.

Theo ông Nguyễn Đức Phương, Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL01, trong phạm vi Tập đoàn Đèo Cả trực tiếp thi công, công trường đang triển khai 15 mũi chính, gồm 8 mũi đường, 2 mũi hầm và 5 mũi cầu, với 131 máy móc, thiết bị và 472 người.

Giá trị sản lượng thực hiện đạt 140 tỷ đồng trên tổng giá trị 2.485 tỷ đồng, tương đương 5,6%. Đến cuối năm 2026, sản lượng dự kiến đạt 214 tỷ đồng, tương đương 8,6%, với giá trị nghiệm thu, thanh toán dự kiến đạt 170 tỷ đồng.

Tại hầm Đại Huệ, nhánh trái đã thi công 36/495 m, nhánh phải đạt 16/499 m. Ban điều hành dự kiến mở cửa hầm nhánh trái phía Đông vào ngày 5/12/2026 và đặt mục tiêu đào thông hầm trong tháng 5/2027.

Gói thầu XL01 dài 6,3 km, từ Km0+000 đến Km6+300, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thi công, với giá trị 2.889 tỷ đồng (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Theo đánh giá của Ban điều hành, các hạng mục chính gồm xử lý nền đất yếu, thi công cọc khoan nhồi cầu Đại Huệ và đào hầm đang đáp ứng tiến độ đề ra.

Tại khu vực đồi hở từ Km1+800 đến Km2+000, địa hình dốc đứng, nhà dân nằm sát chân núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi thi công.

Người dân đề xuất di dời và chưa đồng thuận cho thi công đào nền, khiến công việc tại khu vực này bị gián đoạn. Một số vị trí còn vướng đường điện và đường ống cấp nước chưa được di dời.

Bên cạnh đó, cạnh tranh trên thị trường lao động gây khó khăn cho công tác tuyển dụng, trong khi nguồn thép vằn khan hiếm vào cuối năm ảnh hưởng đến kế hoạch tăng ca.

Qua kiểm tra, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng ghi nhận nỗ lực của lực lượng thi công và yêu cầu Ban điều hành chủ động phối hợp với địa phương để sớm giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện triển khai công việc theo kế hoạch.﻿

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư.

Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.﻿