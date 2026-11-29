Hình ảnh thi công hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (Ảnh: Đèo Cả)

﻿Tiến độ dự án hầm đường bộ qua đèo dài nhất cả nước

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, ngày 27/11, ông Bùi Văn Hà và ông Ngô Văn Quý - Cố vấn Tập đoàn Đèo Cả đã đi kiểm tra hiện trường, làm việc với Ban điều hành dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Về tiến độ dự án, theo báo cáo của Ban điều hành, công trường đang huy động 176 nhân sự và 68 máy móc, thiết bị. Tại phía tỉnh Lai Châu, các mũi thi công đang triển khai đào, gia cố vòm cửa hầm, trong đó khối lượng đào hầm trái đạt 180m, hầm phải đạt 45m. Hạng mục gia cố mái cơ đạt 90%, các cầu số 2 và số 3 đang được triển khai thi công.

Tại phía tỉnh Lào Cai, khu vực cửa hầm chưa có đường tiếp cận phục vụ thi công, một số vị trí mặt bằng chưa được bàn giao. Bên cạnh đó, địa hình đồi núi có độ dốc lớn, thời tiết lạnh kéo dài và nguồn lao động tại chỗ hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức thi công.

Ông Nguyễn Duy Sông - Giám đốc Ban điều hành dự án cho biết, Ban điều hành đã chủ động rà soát nguồn lao động tại địa phương, đồng thời đề xuất điều chuyển nhân sự từ các dự án của Tập đoàn sắp hoàn thành.

Đối với những vị trí đặc thù trong thi công hầm, bố trí nhân sự có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ nhà thầu phụ thi công, hướng dẫn lực lượng lao động tại chỗ.

Cùng với đó, Ban điều hành tăng cường công tác quản lý chất lượng, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự mới, chủ động phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc về mặt bằng, hồ sơ thiết kế, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.

Cố vấn Bùi Văn Hà và Cố vấn Ngô Văn Quý kiểm tra hiện trường, làm việc với Ban điều hành dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)

Tại buổi kiểm tra, cố vấn Ngô Văn Quý đề nghị Ban điều hành rà soát tiến độ tổng thể, cập nhật kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại các vị trí đã có mặt bằng, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí nhân lực, thiết bị hợp lý để đẩy nhanh tiến độ. Đối với các vị trí chưa đủ điều kiện thi công, cần phối hợp với chủ đầu tư xác định rõ nguyên nhân, có phương án xử lý phù hợp.

Hội đồng Cố vấn cũng đề nghị Ban điều hành tăng cường phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo tiến độ; rà soát phương án bố trí nhân sự, kiểm soát chất lượng vật liệu, công tác thí nghiệm và hồ sơ thi công. Việc quản lý hợp đồng, tổ chức phối hợp giữa các thành viên liên danh và nhà thầu phụ cần bảo đảm rõ trách nhiệm, tuân thủ các quy định của dự án đầu tư công.

Về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an ninh công trường, Cố vấn Bùi Văn Hà lưu ý duy trì kiểm tra thường xuyên, chú trọng các hạng mục có yêu cầu cao về an toàn, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giải phóng mặt bằng.

Điểm đặc biệt của dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên đã được khởi công vào ngày 19/12/2025, kết nối phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai với phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Công trình có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, với chiều dài 8,8km, gồm hầm chính dài 2,63km, hầm phụ dài 2,65km, 11 cầu trên tuyến cùng hệ thống đường dẫn và các hạng mục phụ trợ. Liên danh nhà thầu thực hiện dự án do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Một điểm đặc biệt là công trình đi qua đèo Hoàng Liên, hay còn gọi là đèo Ô Quy Hồ, được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của khu vực Tây Bắc, sở hữu địa hình vừa hùng vĩ, vừa hiểm trở. Vào năm 2013, đèo Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, tuyến đèo này giữ vai trò huyết mạch kết nối hai tỉnh Lai Châu - Lào Cai, nhưng đồng thời cũng là điểm nghẽn lớn về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sương mù, băng giá.

Bởi vậy, lãnh đạo hai địa phương đã khẳng định, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa Lai Châu và Lào Cai, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc.

Xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) cho biết, theo tính toán, dự án sẽ giúp thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Điểm đặc biệt tiếp theo là công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, theo thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả. Đồng thời, đây là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn ở mức cao.

Hầm chính có bề rộng 9,75m, khai thác hai làn xe cơ giới hai chiều, kết cấu vỏ bê tông cốt thép, mặt đường bê tông xi măng. Hầm được trang bị đồng bộ các hệ thống thoát nước, chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát và thông tin liên lạc hiện đại.

Hầm phụ đóng vai trò thoát hiểm và lánh nạn, được kết nối với hầm chính thông qua 8 hầm thông ngang, đáp ứng tiêu chuẩn cứu hộ - cứu nạn cấp cao. Trên tuyến đường kết nối, dự án xây dựng mới 11 cầu nhằm vượt qua địa hình đồi núi phức tạp; các hạng mục đường và cầu được đầu tư theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h.