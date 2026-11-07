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TP. Hồ Chí Minh kích cầu 100.000 tỷ đồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh vừa kích hoạt hai chuyên trang kích cầu, tiêu dùng năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027, là "Sống động City" và "Hello TP. Hồ Chí Minh".

TP. Hồ Chí Minh kích cầu 100.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

TP. Hồ Chí Minh kích cầu 100.000 tỷ đồng - Ảnh: VGP

TP. Hồ Chí Minh vừa kích hoạt hai chuyên trang kích cầu, tiêu dùng năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027, là "Sống động City" (songdong.hochiminhcity.gov.vn) và "Hello TP. Hồ Chí Minh" (hello.hochiminhcity.gov.vn) với kỳ vọng sẽ đạt được doanh thu 100.000 tỷ đồng trong cao điểm cuối năm.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức một loạt chương trình kích cầu cuối năm kết hợp mua sắm giải trí, du lịch, với phương châm tích hợp và cộng hưởng toàn bộ các chương trình sẵn có với nhau. Các chương trình kích cầu này sẽ kết nối chéo từ mua sắm trực tiếp như trung tâm thương mại, siêu thị, sàn thương mại điện tử, thanh toán số, ngân hàng, các tour tuyến du lịch và lễ hội văn hóa. Các chiến dịch online cũng sẽ đưa xuống thành các sự kiện trải nghiệm thực tế để tạo thành sự kiện tập trung. Hệ thống ngân hàng thương mại cũng cam kết triển khai gói tín dụng kích cầu tiêu dùng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng để phục vụ mùa mua sắm và lễ hội này.

Bên cạnh kích cầu mua sắm, chương trình còn kết nối các đối tác ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy thanh toán số, tài chính số. Các giải pháp hướng đến hỗ trợ thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Việc đưa hai website vào vận hành cùng chuỗi hoạt động hưởng ứng từ ngày 11/11 được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sức mua, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của TP. Hồ Chí Minh trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo Kiên Dương

VTV

Từ Khóa:
tphcm

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