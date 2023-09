TP Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp để giải ngân gần 46.000 tỷ đồng đầu tư công

Con số trên gần bằng giá trị giải ngân của 2 năm 2021 và 2022 cộng lại. Để hoàn thành nhiệm vụ thách rất thách thức này, nhiều giải pháp đang được chính quyền thành phố tích cực triển khai.

Tính đến ngày 25/8, tổng số vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh đã giải ngân là hơn 19.280 tỷ đồng. Đạt hơn 28% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Dù giá trị tuyệt đối có cao hơn so với cùng kỳ do năm nay thành phố được giao đến 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, gấp đôi so với năm ngoái, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với kế hoạch kế hoạch là đết hết quý II thành phố cần giải ngân được hơn 35%. Chính quyền thành phố đánh giá các nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng kéo dài; quy trình xử lý hồ sơ từ quận huyện lên các sở ngành chưa hiệu quả; một số nhà thầu có năng lực hạn chế.

TP Hồ Chí Minh đang đưa ra nhiều giải pháp để giải ngân gần 46.000 tỷ đồng đầu tư công. Ảnh minh họa.

Để khắc phục, thành phố đang tập trung nhiều giải pháp như tăng cường nhân lực cho các dự án vốn lớn như Vành đai 3, giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục dự án đầu tư công giữa các sở ngành.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết: "Từ khi hồ sơ gửi lên, đến khi có được một cái giá để quận, huyện áp vào để tính kéo dài đến 1 tháng. Liên quan đến giải phóng mặt bằng, tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng ủy ban cần sát sao hơn để rút ngắn thời gian chỉ còn 1 tuần thôi".

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ kiên trì mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân cuối năm là 95%. Như vậy ước tính từ nay đến hết năm, mỗi ngày TP Hồ Chí Minh cần giải ngân được hơn 380 tỷ đồng.