TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ cấp phép xây dựng điện tử

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh còn được giao nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng trên môi trường điện tử, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn về thành phần hồ sơ, quy trình tiếp nhận giải quyết cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ để UBND phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn; phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân biết và dễ dàng thực hiện.

Song song đó, Sở Xây dựng Thành phố sẽ có nhiệm vụ phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu đề xuất trình UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (giấy phép xây dựng tạm) trên địa bàn, trình UBND Thành phố trước ngày 31/10.

Sở Xây dựng cũng phải khẩn trương triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn; đồng thời chủ trì tổ chức hội nghị quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên toàn địa bàn trong tháng 12/2025.

Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng được UBND TP Hồ Chí Minh giao trước ngày 31/10 trình UBND TP Hồ Chí Minh kết quả thực hiện chỉ đạo về việc lập điều chỉnh, thay thế Quyết định số 56/2021 về ban hành quy chế quản lý kiến trúc TP Hồ Chí Minh.