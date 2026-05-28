TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm quản lý, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè

Ngày 27/5, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành công văn chỉ đạo việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương ứng dụng phần mềm Quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Thời gian thực hiện thí điểm trong 18 tháng. Sau thời gian này, thành phố sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai để xem xét quyết định phương án tiếp theo. Việc thực hiện giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện ở giai đoạn đầu và đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP Hồ Chí Minh tự thu xếp kinh phí thực hiện và không yêu cầu bồi hoàn trong mọi trường hợp.

Chủ trương này không tạo cơ sở ưu tiên cho Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP Hồ Chí Minh trong lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ở giai đoạn tiếp theo.

Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp thu hoàn thiện, thực hiện đầy đủ các thủ tục, nội dung yêu cầu theo ý kiến chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện Chứng nhận đánh giá an toàn thông tin định kỳ hàng năm theo đúng quy định; đồng thời, tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Dữ liệu, Nghị định 356/2025; cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của tổ chức, cá nhân xin cấp phép trong và sau khi kết thúc thực hiện, không sao lưu, không khai thác, không sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào sau khi bàn giao.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan liên thông phần mềm với "Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng" để đảm bảo đồng bộ trong công tác giải quyết hồ sơ; cùng với đó, hỗ trợ công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho công chức, người lao động tại Sở Xây dựng, UBND các xã, phường, đặc khu, bố trí đội ngũ nhân sự kỹ thuật để kịp thời hỗ trợ vận hành hệ thống trong suốt quá trình thực hiện.

Sở Xây dựng được giao là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện chủ trương trên, có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP Hồ Chí Minh trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Cụ thể, Sở Xây dựng cung cấp các quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, dữ liệu nền (danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới, mức thu phí) phục vụ cấu hình hệ thống.

Trong giai đoạn đầu, Sở Xây dựng sẽ lựa chọn địa bàn thực hiện; ưu tiên triển khai trước tại một số phường/xã đại diện cho các khu vực đặc thù như khu vực trung tâm, ngoại thành, khu vực có nhu cầu cao sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên ngành, đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ quy định pháp luật.

Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá toàn diện kết quả thực hiện; căn cứ tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định phương án cho giai đoạn tiếp theo.

Theo quy định, chỉ có 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, gồm: phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ, đám cưới; và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết. Hoạt động kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cấp phép.

Trong ngày 27/5, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện nhiều trường hợp được cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè trước đây đã hết hiệu lực nhưng vẫn tồn tại, đặc biệt tại các điểm giữ xe, kinh doanh dịch vụ và buôn bán hàng hóa.

Vì vậy, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản công rà soát toàn bộ trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP để yêu cầu chấm dứt sử dụng, hoàn trả hiện trạng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.