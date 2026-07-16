TP Hồ Chí Minh xây 7 cầu vượt giảm ùn tắc giao thông

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến 7 công trình cầu vượt thép có tổng vốn đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng và sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm sau.

Theo phương án nghiên cứu, hai cầu vượt trên Đường 3 Tháng 2 tại các nút giao Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt sẽ phục vụ dòng xe lưu thông theo hướng thẳng, góp phần giảm xung đột giao thông tại mặt đất. (Ảnh: Nhân Dân)

Tại khu vực trung tâm, dự kiến xây dựng 3 cầu vượt thép. Cụ thể, cầu vượt tại nút giao ngã 6 Công trường Dân Chủ được bố trí theo hướng đường Võ Thị Sáu đi đường 3 Tháng 2. Đây là khu vực giao cắt của 6 tuyến đường gồm Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, 3 Tháng 2, Lý Chính Thắng, Nguyễn Phúc Nguyên và Nguyễn Thượng Hiền, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong thời gian thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương. Dự án từng được nghiên cứu nhưng chưa triển khai để bảo đảm đồng bộ với ga ngầm metro và hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Hai cầu vượt còn lại sẽ được đầu tư trên đường 3 Tháng 2 tại các nút giao với đường Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt nhằm tách dòng phương tiện lưu thông theo hướng thẳng, giảm xung đột giao thông tại các giao lộ có mật độ xe lớn.

Tại khu vực Bình Dương, dự kiến xây dựng tại nút giao đường Cách mạng Tháng Tám với đường Huỳnh Văn Cù, thuộc phường Thủ Dầu Một. Đây là trục kết nối quan trọng với Quốc lộ 13, cầu Phú Cường và nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Trong điều kiện quỹ đất hạn chế, khó mở rộng mặt đường, việc đầu tư cầu vượt được đánh giá là giải pháp cấp bách để giảm ùn tắc và nâng cao năng lực khai thác hạ tầng.

Với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh nghiên cứu đầu tư 3 cầu vượt thép tại các nút giao Quốc lộ 51 với đường Phước Bình; Quốc lộ 51 với đường B1 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1; và ĐT.994C giao đường 30 Tháng 4, khu vực Ẹo Ông Từ. Đây đều là các khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp, cảng biển, khu đô thị và tuyến kết nối du lịch, có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Theo Sở Xây dựng, thành phố sẽ nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù đối với các công trình cấp bách nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác.

Trong giai đoạn 2010-2020, nhiều cầu vượt thép được xây dựng và đưa vào khai thác tại các nút giao lớn như Hàng Xanh, ngã tư Thủ Đức... Trong đó, tại một số khu vực, tình trạng ùn tắc giao thông giảm khoảng 70-80% so với trước khi xây dựng cầu vượt thép. Các chuyên gia cho rằng cầu thép thi công nhanh, ít tốn kém chi phí và độ an toàn cao.