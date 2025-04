TP Phổ Yên - nơi có nhà máy Samsung lớn nhất thế giới sắp lên đô thị loại II: Rục rịch sốt đất, mức độ quan tâm BĐS tăng gấp 3-5 lần

Xu hướng đầu tư dịch chuyển ra các thành phố vệ tinh

Trong 2 năm qua, mức độ quan tâm đến bất động sản các tỉnh vệ tinh như Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên… tăng trưởng cao hơn Hà Nội. Đơn cử, tính đến quý 4/2024, lượt tìm kiếm bất động sản Vĩnh Phúc tăng 42% so với quý 1/2023, hay Hưng Yên tăng 111%. Trong khi đó, chỉ số này của Hà Nội giảm nhẹ 7%, theo dữ liệu nghiên cứu của Batdongsan.com.vn.

Ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định xu hướng dịch chuyển ra các thành phố vệ tinh được dẫn dắt bởi quy hoạch Thủ đô tập trung phát triển liên kết vùng với các tỉnh lân cận. Hạ tầng đồng bộ như Vành đai 2, 3, cao tốc và metro giúp kết nối thuận tiện. Giá bất động sản Hà Nội tăng mạnh do khan hiếm quỹ đất. Ngoài ra, mật độ dân số cao và ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nội đô khiến nhiều người quan tâm hơn đến các thành phố vệ tinh.

Các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Nguyên… đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ quỹ đất rộng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và chính sách phát triển đô thị bền vững. Không tăng vọt quá nóng, giá bất động sản ở một số tỉnh này tăng trưởng ổn định, thể hiện tiềm năng trong dài hạn.

Ông N.D - Phó Tổng giám đốc của một đại lý lớn phân phối dự án ở TP Phổ Yên (Thái Nguyên) cho rằng: “Tôi nhận thấy từ đầu năm nay, làn sóng đầu tư đất nền ở các tỉnh đang tương đối mạnh mẽ, tập trung vào hầu hết các tỉnh lân cận Hà Nội, không chỉ Bắc Ninh, Bắc Giang mà cả Hưng Yên, Việt Trì, Phú Thọ… Và đương nhiên, TP Phổ Yên (Thái Nguyên) không nằm ngoài xu thế đó. Đặc biệt, mặt bằng giá tại đây còn thấp hơn so với các địa phương lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc”.

Nhà đầu tư đổ về các tỉnh lân cận Hà Nội tìm kiếm bất động sản.

Vị này đánh giá, bất động sản TP Phổ Yên có tiềm năng lớn nhờ vào một số lợi thế. Thứ nhất, vị trí chiến lược - Phổ Yên là cửa ngõ phía Nam của Thái Nguyên, giáp ranh với Hà Nội và chỉ cách Bắc Ninh khoảng 30km. Đây là vị trí lý tưởng giúp các doanh nghiệp dễ dàng kết nối với các trung tâm sản xuất lớn của miền Bắc. Đồng thời, việc nằm gần sân bay quốc tế Nội Bài cũng là một lợi thế lớn cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ hai, Phổ Yên được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông hiện đại gồm cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường Vành đai 5 và đường sắt logistics đang được triển khai. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đặt nhà máy sản xuất tại đây.

Thứ ba, nơi đây còn là thủ phủ công nghiệp với tiềm năng phát triển rất lớn. Nhờ vào vị trí đặc biệt, Phổ Yên từ lâu đã xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc với trụ cột công nghiệp hàng đầu cả nước.

Sau khi Samsung chọn nơi đây đặt nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới đã thổi bùng lên làn sóng phát triển mới cho khu vực. Giá trị sản xuất công nghiệp của Phổ Yên chiếm 92% của cả tỉnh Thái Nguyên và đứng top 4 của cả nước.

Hiện thành phố này đang có khoảng 100.000 chuyên gia và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp (KCN). Tuy nhiên các đòn bẩy hậu cần từ nhà ở đến thương mại, dịch vụ đều chưa đáp ứng theo chuẩn cao cấp tạo lệch pha cung cầu.

Chưa kể nơi đây đang quy hoạch thêm 1.802 ha KCN, trong đó có khu công nghệ thông tin tập trung sẽ củng cố vị trí “thủ phủ công nghiệp, thung lũng silicon miền Bắc” của Phổ Yên.

“Trong làn sóng phát triển mạnh đô thị vệ tinh thì những vùng sát vách như Phổ Yên sẽ là điểm đến đầu tiên để giãn dân, phát triển kinh tế và đô thị hóa. Do đó, tiềm năng tăng giá của bất động sản Phổ Yên trong thời gian tới là rất lớn”, vị này nhận định.

Mức độ quan tâm tới thị trường BĐS Phổ Yên tăng gấp 3-5 lần

Có thể thấy, từ một huyện thuần nông, TP. Phổ Yên đã tận dụng được những lợi thế, tiềm năng sẵn có của mình để phát triển. Năm 2022, thị xã Phổ Yên của tỉnh Thái Nguyên chính thức lên thành phố và chỉ 1 năm sau đó, nơi đây đã trở thành địa phương có nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới của Tập đoàn Samsung.

Với đà phát triển không ngừng, Phổ Yên tiếp tục bước vào thực hiện nhiệm vụ quan trọng là phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2025 và lên đô thị loại I trước năm 2030.

Với mục tiêu "cất cánh" lên đô thị loại II và đô thị loại I trong thời gian ngắn cho thấy sự bứt phá ấn tượng về mặt kinh tế và đầu tư.

Những nỗ lực trong đầu tư, phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ đã đưa TP. Phổ Yên trở thành điểm đến đầu tư của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Cùng với sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp, các khu đô thị dần hình thành.

Trong số những dự án phát triển khu đô thị tại TP. Phổ Yên có thể kể đến như dự Án City Rise quy mô gần 10ha với 381 sản phẩm. Đây là dự án có vị trí đắc địa trên mặt tiền Quốc lộ 3, Phường Ba Hàng – Vùng mệnh danh là phố cổ trung tâm của thành phố Phổ Yên.

Dự án, liền kề các khu công nghiệp lớn nhất Thái Nguyên như KCN Yên Bình (nơi đặt nhà máy Samsung lớn nhất thế giới), KCN Điềm Thụy, KCN Sông Công, đón đầu khoảng 100.000 chuyên gia và người lao động đang làm việc.

Đáng chú ý, đây là dự án tiên phong mô hình tích hợp tiện ích toàn diện "all - in -one" đầu tiên của Phổ Yên với nhiều tiện ích cao cấp bậc nhất thành phố này như bộ đôi clubhouse triệu đô, bể bơi resort, sân pickleball, sân tập golf, trung tâm năng khiếu trẻ em, phòng gym và spa, xông hơi, công viên, bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, BBQ,..

Anh Nam - môi giới chuyên khu vực TP Phổ Yên cho biết, thị trường bất động sản Phổ Yên đang có độ nóng rất cao. Mức độ quan tâm đang ngày càng tăng, hiện đã tăng gấp 3-5 lần so với thời điểm cuối năm ngoái. Lượng quan tâm không chỉ đến từ các nhà đầu tư Thái Nguyên, Phổ Yên mà còn đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc - những địa phương có giá bán bất động sản cao hơn Phổ Yên rất nhiều.

Trước mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đang rất lớn như vậy, giá bán cũng đã tăng từ 10% so với cuối 2024. Trước đây, đầu tư một lô đất nền tại Phổ Yên có mức giá giao động từ khoảng 2,5 tỷ - 4,5 tỷ/lô. Hiện nay các dự án có vị trí đẹp, được đầu tư một cách bài bản về hạ tầng, pháp lý tốt, giá bán đều với mức giá từ 3 tỷ trở lên. Những lô đất nằm trong khu vực trung tâm có giá bán lên đến 5-6 tỷ, tùy vị trí.

Anh Nam cũng cho biết, khi thấy thị trường bất động sản Phổ Yên được quan tâm, các sàn bất động sản hầu hết đều mong muốn lựa chọn Phổ Yên là thị trường tập trung. Tuy nhiên, số lượng dự án mới và nguồn cung tại Phổ Yên hiện đang tương đối ít và hạn chế. Hy vọng trong thời gian tới, nhiều dự án mới được đưa ra tại thị trường Phổ Yên. Chắc chắn đây sẽ là thị trường tập trung sự quan tâm lớn của các sàn giao dịch cũng như khách hàng và nhà đầu tư.