TPBank ra mắt dịch vụ bảo lãnh dự thầu kết nối hệ thống đấu thầu quốc gia

Ngày 21/12/2024, TPBank chính thức ra mắt dịch vụ bảo lãnh dự thầu điện tử kết nối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc số hóa và hiện đại hóa quy trình đấu thầu tại Việt Nam, đồng thời tạo ra sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các ngân hàng và các cơ quan nhà nước.

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu qua mạng chỉ cần truy cập phân hệ bảo lãnh điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu phát hành/sửa đổi bảo lãnh dự thầu điện tử. Sau đó, Khách hàng chỉ cần chọn TPBank là đơn vị phát hành và bằng một cú "nhấp" chuột, thông tin bảo lãnh dự thầu sẽ được truyền tự động sang hệ thống TPBank để tiếp nhận và xử lý.

Ngay sau khi TPBank đồng ý phát hành bảo lãnh, bảo lãnh dự thầu điện tử ký số 100% sẽ được truyền thẳng từ hệ thống TPBank sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) giúp khách hàng quản lý tập trung hồ sơ trên môi trường điện tử đồng thời giảm thiểu chi phí, thời gian do không cần lưu trữ bản giấy.

Thông qua việc kết nối hệ thống này, Doanh nghiệp và ngân hàng hoàn toàn có thể chủ động giao dịch trên hệ thống tức thời, liên tục mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp. Khách hàng có thể nhận thư bảo lãnh điện tử trực tuyến ngay trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), tiết kiệm thời gian tương đối so với các thủ tục truyền thống.

Với sự liên kết chặt chẽ của công nghệ và tài chính, quy trình phát hành bảo lãnh được cải tiến và số hóa giúp khách hàng giảm thiểu các hồ sơ, chứng từ gốc hay tiết kiệm thời gian chờ chuyển phát hồ sơ đến ngân hàng do các chứng từ đã được thực hiện trên môi trường điện tử góp phần tiết kiệm chi phí đáng kể cho Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cùng hệ thống an ninh bảo mật tối ưu nhất, các thông tin hồ sơ của khách hàng được truyền thẳng đến hệ thống lưu trữ của ngân hàng với tốc độ nhanh chóng và an toàn tuyệt đối.

Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp TPBank chia sẻ về việc TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ định hướng của Chính phủ về thúc đẩy nền kinh tế số, "Việc TPBank kết nối trực tiếp tới phân hệ bảo lãnh điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) gia tăng cơ hội phát triển các dịch vụ tài chính trực tuyến, hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia đấu thầu qua mạng dễ dàng hơn. Điều này cũng giúp TPBank nâng cao uy tín và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tài chính cho các đối tác trong và ngoài nước."

Sự kết hợp giữa công nghệ số của TPBank và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) không chỉ giúp giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian do thực hiện trên môi trường điện tử mà còn thúc đẩy môi trường đấu thầu minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn. Đây là một trong những bước tiến mới, đón đầu xu thế thể hiện tinh thần luôn tiên phong cùa TPBank trong chiến dịch đổi mới số của Chính phủ đồng thời mang đậm dấu ấn riêng trong từng sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại trên thị trường.

Trong giai đoạn đầu triển khai, với tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng các Doanh nghiệp trên con đường chuyển dịch số, TPBank luôn có những mức giá phí ưu đãi khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang dịch vụ bảo lãnh điện tử nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong hoạt động đấu thầu qua mạng.