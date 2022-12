TPBank tung chương trình cho vay lãi suất ưu đãi trị giá 5000 tỷ đồng

Cụ thể, đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, xuất khẩu, phát triển xanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khách hàng có sử dụng đa dịch vụ của ngân hàng… mức ưu đãi lãi suất tùy thuộc sẽ được giảm 1,5% - 2% so với lãi suất thông thường. Đặc biệt với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ giảm thêm 0,2% so với mức ưu đãi trên.

Song song với đó, TPBank cũng đồng thời triển khai chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó, khách hàng cá nhân sẽ được hưởng mức giảm trừ lãi suất tối đa lên tới 2,5%/năm trên mức lãi suất áp dụng tại biểu lãi suất cho vay dành cho sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh có tài sản đảm bảo của ngân hàng.

Đại diện lãnh đạo TPBank cho biết, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm tiếp cận gói ưu đãi này, TPBank sẽ hỗ trợ tư vấn, linh động thủ tục, hồ sơ theo hướng đơn giản và rút ngắn thời gian. TPBank hy vọng với gói vay lãi suất này sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng kinh doanh, phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, ‎nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu. Đặc biệt trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp đang tăng tốc chạy về đích, gói ưu đãi sẽ “tiếp sức” cho doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2022, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng lòng với những quyết sách từ Chính phủ để đồng hành hỗ trợ khách hàng, đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm, TPBank dành gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp. Trước đó, vào tháng 6/2022, TPBank là một trong những ngân hàng thương mại tiên phong triển khai chính chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế. Chương trình kéo dài tới ngày 31/12/2023 này tập trung hỗ trợ cho các hoạt động sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2022 cho thấy kết quả kinh doanh vượt trội, các chỉ số hoạt động an toàn, vững mạnh. TPBank đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm với lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 5.926 tỷ đồng tăng 1.532 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản, sức mạnh nội tại, năng lực tài chính luôn nằm trong top đầu ngành. Với việc tiên phong trong việc áp dụng theo chuẩn Basel III, các chỉ số về an toàn vốn và thanh khoản được ngân hàng quản lý rất chặt chẽ. Đó cũng là lý do TPBank là một trong 9 ngân hàng được Moody’s nâng xếp hạng là nhà phát hành và tiền gửi nội tệ, ngoại tệ dài hạn tốt, nhận định TPBank sở hữu khả năng sinh lời tốt, chất lượng tài sản an toàn, nền tảng vốn vững chắc và khả năng thanh khoản rất cao.