TP.HCM chuẩn bị nhân sự làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế ra sao?

Theo kế hoạch ngày 19/12, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (IFC TP.HCM) ra mắt. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết các điều kiện cho vận hành IFC TP.HCM đã sẵn sàng. Thời gian qua, thành phố đã triển khai quyết liệt và chuẩn bị bài bản về trụ sở, nhân sự, các điều kiện vận hành...

"Hiện các đối tác cũng đã sẵn sàng, chờ Chính phủ 'phát lệnh' là TP.HCM thực hiện", ông Được khẳng định.

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS), trụ sở làm việc các cơ quan vận hành IFC TP.HCM như cơ quan điều hành, cơ quan giám sát... đã được chuẩn bị, chia thành 3 giai đoạn.

Trụ sở IFC TP.HCM giai đoạn đầu dự kiến đặt tại tòa nhà Trung tâm khởi nghiệp sáng tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa.

Giai đoạn 1, trụ sở bố trí tại tầng 6 tòa nhà 123 Trương Định; giai đoạn 2, trụ sở đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (đang sửa chữa, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026); giai đoạn 3 sẽ hoàn thành xây dựng tại Thủ Thiêm.

Cũng theo ông Vũ, hiện có khoảng 50 nhà đầu tư và tổ chức quan tâm đến IFC TP.HCM, gồm 4 nhóm hạ tầng cơ sở, tài chính, công nghệ và nhóm dịch vụ số.

Chuẩn bị kỹ nguồn nhân sự tài chính quốc tế

Không chỉ cần thể chế vượt trội về vận hành, đầu tư, hạ tầng, công nghệ, IFC TP.HCM cần nguồn nhân lực đặc biệt chất lượng trong các lĩnh vực tài chính - công nghệ - phân tích dữ liệu.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Việt Nam có một lợi thế xuất phát điểm đáng kể là thị trường tài chính đã hình thành và phát triển hơn 25 năm, đi cùng sự trưởng thành của các Sở Giao dịch Chứng khoán và hệ thống tổ chức tài chính.

"Chúng ta có rất nhiều chuyên viên giỏi trong lĩnh vực tài chính, kể cả tài chính số. Không chỉ vậy, lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo hay fintech cũng sở hữu lực lượng nhân sự đông đảo, giàu năng lực và có khả năng thích ứng cao với các chuẩn mực tài chính quốc tế”, ông Trần Hoàng Ngân cho biết.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị nguồn nhân lực cấp cao, lâu dài, từ rất sớm, thành phố đã gửi cán bộ trẻ ra nước ngoài học tập tại các trung tâm tài chính lớn; để có kinh nghiệm thực tế quay về đảm nhiệm các vị trí then chốt trong IFC TP.HCM.

Không gian IFC tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, ông Ngân vẫn băn khoăn khi còn một khoảng trống lớn cần khỏa lấp, là sự giao thoa tri thức và tiếp cận thực tiễn toàn cầu.

“Việc học hỏi, trao đổi và hội nhập với chuẩn mực quốc tế là bước không thể thiếu. Làm sao phải thu hút được nguồn nhân lực tài chính quốc tế toàn cầu. Chúng ta cần có chính sách thông thoáng, ưu đãi nhất để thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là các chuyên gia về TP.HCM làm việc tại IFC”, ông Trần Hoàng Ngân khẳng định.

Quan điểm nhân lực là điều kiện tiên quyết để vận hành IFC thành công cũng được ông Phil Wright - Giám đốc cấp cao Khối Ngân hàng, HSBC Việt Nam, nhấn mạnh. Ông Phil Wright cho rằng: “Một IFC không thể phát triển mạnh mẽ nếu thiếu vắng nguồn nhân lực”.

Ông hiến kế Việt Nam cần đầu tư mạnh vào đào tạo kỹ năng mới trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, an ninh mạng, quản trị rủi ro, công nghệ tài chính và kỹ thuật tài chính. Bên cạnh đó, việc hợp tác cùng các trường đại học, cơ quan chuyên nghiệp và vườn ươm sẽ góp phần tạo ra thế hệ lãnh đạo fintech tương lai.

Xây chuẩn quốc tế để thu hút nhân tài toàn cầu

Việc thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài, chuyên gia quốc tế đến IFC TP.HCM làm việc, đặc biệt ở giai đoạn đầu tiên, được các khẳng định rất quan trọng.

Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực IFC không chỉ dừng lại ở việc đào tạo trong nước mà phải mở rộng ra toàn cầu, từ chuẩn chương trình đến chuẩn năng lực. Đây là lý do thời gian qua, TP.HCM liên tục tổ chức các hoạt động xúc tiến quốc tế về đào tạo, công nghệ và tài chính.

Việc đào tạo nhân sự, thu hút chuyên gia đến làm việc được xác định là nền tảng vững chắc để IFC TP.HCM thành điểm hội tụ tài chính - công nghệ hàng đầu khu vực.

CEO kỳ lân công nghệ Sky Mavis Nguyễn Thành Trung cho rằng nếu so sánh về khả năng học tập, tiếp thu kiến thức mới thì nhân sự Việt Nam không thua bất cứ nước nào, đặc biệt ở nhóm công nghệ, tài chính số. Nhưng nhân lực Việt Nam chưa trải qua quá trình đủ dài so với các nước có nền tài chính mạnh như Mỹ, châu Âu, Singapore... nên có những phần việc phải học tập, làm việc cùng chuyên gia nước ngoài.

"Làm sản phẩm cho thị trường toàn cầu, cạnh tranh lớn, chúng ta phải giải quyết bài toán toàn cầu, phải hiểu người dùng quốc tế. Nhân sự của chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, va chạm. Trước mắt, để xóa khoảng cách này, bản thân người Việt Nam cần thay đổi tư duy nhưng không thể một sớm một chiều, mà cần chất xúc tác. Đó là các chuyên gia nước ngoài.

Cần thu hút, mời chuyên gia nước ngoài về Việt Nam, để họ chấp nhận làm việc cùng đội ngũ người Việt tại Việt Nam. Họ sẽ mang hiểu biết, kiến thức ở thị trường toàn cầu về Việt Nam. Khi đó đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của Việt Nam mới vượt lên khỏi mốc trình độ tại thời điểm này", ông Trung nói.

Kinh nghiệm đã trải qua của Sky Mavis, ông Trung nói rất nhiều chuyên gia nước ngoài sẵn sàng chuyển về Việt Nam, để cùng người Việt giải quyết những bài toán mang tầm vóc thế giới.

Ông Wright chia sẻ kinh nghiệm thu hút nhân lực của Dubai - một trong những IFC tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Cách của Dubai là áp dụng các loại thị thực mới, nhằm thu hút lao động có tay nghề cao.

Nhờ đó, Dubai liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu. Theo ông Wright, Việt Nam có thể cân nhắc triển khai những chính sách tương tự, để đảm bảo IFC TP.HCM không chỉ là một trung tâm giao dịch tài chính, mà còn là nơi lý tưởng cho nhân tài quốc tế tìm đến, làm việc và cống hiến.

Lớp đào tạo nhân lực đầu tiên cho IFC được khai giảng tháng 6/2025, tại Trường Đại học Việt Đức.

Để thu hút nhân tài quốc tế chất lượng, uy tín, chuyên gia này đặt biệt lưu ý việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Đây là thông điệp gửi đến các nhà đầu tư toàn cầu, rằng các IFC của Việt Nam được xây dựng trên những thông lệ tốt nhất. Các tiêu chuẩn quốc tế giúp dễ dàng thu hút nhân tài trên toàn cầu, khi các chuyên gia và tổ chức có thể vận hành theo các quy tắc quen thuộc.

Chiến lược dài hạn phát triển nhân lực của IFC TP.HCM

Nhận thức tầm quan trọng của nhân lực, TP.HCM đã liên tục hoàn thiện chiến lược nhân sự đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc trở thành điểm hội tụ tài chính - công nghệ hàng đầu khu vực.

Giữa tháng 10, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Chủ tịch Nguyễn Văn Được dẫn đầu, đã có chuyến công tác tại Mỹ, nhằm mở rộng hợp tác với các định chế tài chính - công nghệ hàng đầu thế giới như Đại học Stanford, Tập đoàn NVIDIA, Sàn Giao dịch NASDAQ, Viện Tài chính New York (NYIF)…

Một nội dung quan trọng của chuyến đi này là làm việc về các chương trình đào tạo nhân lực số, phát triển dữ liệu đô thị và ứng dụng AI… Đây là nền tảng công nghệ quan trọng để kiến tạo hệ sinh thái fintech cho IFC TP.HCM.

Điểm nhấn là lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và NYIF - tổ chức đào tạo tài chính danh tiếng của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Tài chính New York ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân lực cho IFC TP.HCM cũng như thị trường tài chính Việt Nam và khu vực.

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính - đầu tư theo chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao phục vụ IFC TP.HCM. Đây được coi là viên gạch đầu tiên trong hành trình kết nối ba yếu tố: học thuật - chính sách - thực tiễn, nhằm chuẩn hóa chất lượng nhân lực theo chuẩn quốc tế.

Trên nền tảng này, UEH sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học và các trung tâm đào tạo thực hành của các nước, để hình thành chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân lực tài chính - đầu tư quốc tế. Để không chỉ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo bệ phóng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, TP.HCM luôn xem giáo dục - đào tạo là nền tảng chiến lược giúp tri thức đi vào thực tiễn và tạo động lực cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, để đào tạo đội ngũ chuyên gia AI, kỹ sư dữ liệu và chuyên gia công nghệ cao. Đây là nhóm nhân lực không thể thiếu trong một hệ sinh thái tài chính số hiện đại.