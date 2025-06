TP.HCM có động thái với tuyến metro Bến Thành - Hiệp Phước

Lên kế hoạch đầu tư tuyến metro số 4

Mới đây, một tập đoàn có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4 TP.HCM. Dự án có điểm đầu tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và kết thúc tại Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Tuyến có tổng chiều dài 47,32 km gồm 25,62 km đi ngầm và 21,7 km đi trên cao. Toàn tuyến dự kiến có 37 ga gồm 21 ga ngầm và 16 ga trên cao. Hai depot chính sẽ được bố trí tại Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Hướng tuyến dự án đi qua hàng loạt tuyến đường huyết mạch như Đông Thạnh (Hóc Môn) - Thạnh Xuân - Hà Huy Giáp - Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm - nhà ga T1, T2 Tân Sơn Nhất - Trường Sơn - Nguyễn Văn Trỗi - kênh Nhiêu Lộc - Hai Bà Trưng - Pasteur - Bến Thành - Nguyễn Thái Học - Tôn Đản - Nguyễn Hữu Thọ.

Hướng tuyến metro số 4 (màu xanh lá cây) trong mạng lưới metro tổng thể của TP.HCM.

Sau khi tuyến qua khỏi điểm giao với vành đai 3 TP.HCM, đi theo đường mở mới tới khu đô thị Hiệp Phước. Hành trình kết nối xuyên suốt này đưa tuyến đường sắt đi qua các khu vực trung tâm của 8 địa bàn: quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận, quận 3, quận 1, quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè.

Ngay sau đề xuất này, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico về xem xét đề xuất đầu tư tuyến metro số 4 Đông Thạnh - Hiệp Phước. Tại văn bản này, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định đề xuất của tập đoàn và tham mưu Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Tuyến metro số 4 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, kết nối các khu vực trong thành phố, và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản dọc tuyến.

Khu vực nào được hưởng lợi trực tiếp?

Tuyến metro số 4 TP.HCM được đề xuất đầu tư đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư bất động sản. Metro ra đời không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản dọc tuyến đường này.

Nhờ tốc độ di chuyển nhanh sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương tiện đi lại của người dân, từ đó tác động đến lựa chọn nơi an cư. Các dự án gần các tuyến đường dẫn đến metro sẽ có tiềm năng tăng giá bất động sản tốt trong tương lai. Đây là lý do, khi tuyến metro chỉ mới lên kế hoạch đầu tư, nhiều nhà đầu tư nhạy bén đã vào “đón đầu”.

Với tuyến metro số 4, bất động sản phía Bắc và phía Nam TP.HCM sẽ hưởng lợi trực tiếp. Đặc biệt, khu Nam như Nhà Bè (TP.HCM), Long Hậu, Tân Lập (Cần Giuộc - Long An) - nơi đang được đẩy mạnh đầu tư loạt hạ tầng kết nối cùng tuyến metro số 4 sẽ tạo ra làn sóng đầu tư trong thời gian tới. Việc kết nối giao thông tốt sẽ thúc đẩy các khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Gần đây, một số dự án khu vực Long Hậu - Cần Giuộc như T&T Milinenia, Saigon Riverpark, Saigon Village, The 826 EC,… gia tăng sức cầu trở lại. Các dự án pháp lý sạch, mức giá hợp lý từ 35 triệu đồng/m², hạ tầng đồng bộ thu hút sự quan tâm của người mua. Trong đó, lượng nhà đầu tư vào đón đầu đầu “sóng” hạ tầng khu vực thể hiện rõ nét ở giai đoạn này.

Cung không đủ cầu, hấp lực đầu tư bất động sản khu Nam TP.HCM đang đổ dồn về Cần Giuộc (Long An).

Thực tế, không chỉ metro mà các tuyến hạ tầng giao thông đang đẩy mạnh đầu tư tại khu Nam TP.HCM tạo nên “bộ đôi sóng” thúc đẩy nhu cầu về bất động sản. Tại khu vực Nhà Bè (TP.HCM) hay Long Hậu (Cần Giuộc - Long An) hiện rất nhiều hạ tầng trọng điểm đang xúc tiến đầu tư hoặc sắp về đích khiến bức tranh bất động sản khu vực này sôi động.

Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ mở rộng lên 60m, dự kiến sẽ khởi công vào quý I/2026, hoàn thành vào năm 2028. Tuyến này là một trong ba trục đường chính để người dân Nhà Bè, Cần Giuộc (Long An) đi vào trung tâm TP.HCM và đi các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ.

Việc kết nối liên vùng của tuyến đường này sẽ hình thành tuyến giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu giao thông liên vùng khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố với các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và hệ thống cảng biển, sân bay Long Thành. Dự án cũng thúc đẩy kết nối khu đô thị cảng Hiệp Phước với các khu công nghiệp trọng điểm của TP.HCM và Long An.

Hay, việc thông xe gần 30km cao tốc Bến Lức - Long Thành, nối Long An với cảng Hiệp Phước và sân bay Long Thành tạo liên kết vùng mạnh mẽ. Từ đây, người dân khu vực Long An dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM, đi sân bay Long Thành và các khu vực lân cận.

Một tuyến hạ tầng tại khu Nam cũng tác động không nhỏ đến thị trường bất động sản đó là tuyến đường Lê Văn Lương quy hoạch mở rộng lên 40m. Tuyến này kết nối vào ĐT826C (Lê Văn Lương nối dài) khiến thị trường bất động sản Long Hậu (Cần Giuộc) tăng nhiệt. Cùng với tuyến Quốc lộ 50 sắp về đích, giúp người dân “đôi bờ” TP.HCM và Long An đi lại thuận lợi, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản tại các khu vực này.

Các nhà đầu tư kì vọng vào tiềm năng tăng giá bất động sản khi tuyến đường đi vào hoàn thiện và thông xe vào cuối năm nay. Đặc biệt, Long An - nơi có quỹ đất rộng và giá còn thấp nên thu hút được dòng vốn của nhà đầu tư.

Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc công ty đầu tư bất động sản Việt An Hòa, Long An có ít nhất 4 điểm lợi giúp giá trị bất động sản gia tăng. Thứ nhất, Long An tiếp giáp TP.HCM nên là điểm đến tự nhiên của nhà đầu tư khi rời thị trường thành phố. Thứ hai, quỹ đất của Long An còn rất nhiều. Thứ ba, giá đất tại Long An tương đối “mềm” so với các khu vực khác. Thứ tư, Long An có triển vọng lớn trong phát triển khu công nghiệp.

Ông cũng nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của các đại dự án đã đánh dấu thời kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Long An. “Trước đây, Long An phát triển mạnh về đất nền và bất động sản khu công nghiệp. Nhưng với sự xuất hiện của các ‘ông lớn’, xu hướng mới được định hình là các khu đô thị lớn, hiện đại”.