TP.HCM công khai quy trình, hồ sơ, mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ đăng ký mua; thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thu nhập từ 20-40 triệu đồng/tháng được mua nhà xã hội

Theo hướng dẫn, người được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023, bao gồm người có công cách mạng; hộ nghèo; hộ cận nghèo; người thu nhập thấp tại đô thị; công nhân; người lao động; cán bộ - công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người bị thu hồi đất chưa được bồi thường bằng nhà ở; học sinh - sinh viên và doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Người chưa kết hôn có thu nhập cao nhất 20 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Trong đó, người được giải quyết mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội sẽ phân định rõ theo từng nhóm, bảo đảm phù hợp với mục tiêu chính sách.

Riêng người thuê nhà ở xã hội thì không bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhà ở và thu nhập.

Về điều kiện mua nhà ở xã hội , người đăng ký mua phải đảm bảo điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15 m² sàn/người.

Trường hợp đã có nhà nhưng ở xa nơi làm việc, quy định từ 14,5 km đối với phường hoặc từ 20 km đối với xã; và khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến nơi làm việc gần hơn so với nhà hiện tại, thì vẫn được xem xét hỗ trợ.

Với điều kiện thu nhập, TP quy định cụ thể mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội theo từng nhóm người.

Với người thu nhập thấp; công nhân; cán bộ - công chức, viên chức: Mức thu nhập bình quân tháng thực nhận dao động không quá 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng tùy tình trạng hôn nhân và hoàn cảnh gia đình.

Trong đó, trường hợp người đứng đơn mua nhà ở xã hội chưa kết hôn, hoặc được xác nhận là độc thân, thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng/người.

Nếu người mua chưa kết hôn hoặc độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 30 triệu đồng.

Trường hợp người đứng đơn mua đã kết hôn thì tổng thu nhập vợ chồng bình quân hàng tháng không quá 40 triệu đồng.

Đối với lực lượng vũ trang, mức thu nhập được xác định theo hệ số so với thu nhập của sĩ quan cấp bậc hàm Đại tá.

Các trường hợp không có hợp đồng lao động phải được cơ quan công an cấp xã xác nhận theo cơ sở dữ liệu dân cư.

Người thuộc diện tái định cư chưa bố trí nhà ở là đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội của TP.HCM.

Ngoài ra, người thuộc nhóm thu nhập thấp, công nhân và cán bộ, công chức, viên chức còn được áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập cùng chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM theo quy định của UBND Thành phố.

Giá bán nhà ở xã hội được cơ quan chức năng duyệt

Theo quy định của Sở Xây dựng, với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán; thuê mua; thuê nhà ở xã hội khi dự án đủ điều kiện theo quy định pháp luật và giá bán; giá thuê mua đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc công bố công khai theo quy định.

Chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; chỉ được ký hợp đồng khi nhà ở đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký mua; thuê mua nhà ở xã hội ít nhất 30 ngày, hoặc khi đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán; cho thuê, chủ đầu tư phải gửi quyết định giá bán, giá thuê mua, kèm hồ sơ giá đã được thẩm tra về Sở Xây dựng, để công khai trên Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Đồng thời, chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản số căn hộ dự kiến bán và thời điểm dự kiến nhận hồ sơ, để Sở Xây dựng kiểm tra, công bố công khai trong thời gian tối thiểu 30 ngày.

Giá bán nhà ở xã hội chủ đầu tư công bố sau khi cơ quan chức năng phê duyệt.

Căn cứ thông tin dự án đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến cho chủ đầu tư.

Chủ đầu tư tập hợp, rà soát hồ sơ, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên và gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, xác định đúng người, đúng điều kiện thụ hưởng.

Sau khi nhận danh sách người đã ký hợp đồng, trong 15 ngày, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, cập nhật và công khai danh sách người được mua; thuê mua; thuê nhà ở xã hội trên Trang thông tin điện tử của Sở để người dân theo dõi, giám sát.

Ngoài ra, trước khi khởi công ít nhất 3 ngày, chủ đầu tư phải thông báo thời điểm khởi công và hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương.

Trong vòng 30 ngày kể từ khi khởi công, chủ đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án; đăng tải ít nhất một lần trên báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có).

Việc công khai này nhằm giúp người dân nắm rõ thông tin, chuẩn bị hồ sơ và giám sát quá trình triển khai dự án.

Có khá nhiều chính sách khuyến khích người thu nhập thấp, công nhân và cán bộ, công chức, viên chức tại TP.HCM tiếp cận nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Sở Xây dựng TP.HCM, quy định này được ban hành nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, thống nhất, đúng người. Đồng thời ngăn ngừa tình trạng “cò” hồ sơ, trục lợi chính sách trong bối cảnh nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn TP gia tăng mạnh.