Menas Zone Vỹ Dạ: Hé lộ Countdown 2026, vận hành thử nghiệm khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ

Khi chất "di sản" trở thành thước đo mới cho đẳng cấp bất động sản

Những năm gần đây, khái niệm "bất động sản di sản" không còn xa lạ với những nhà đầu tư có tầm nhìn. Xu hướng dịch chuyển từ nhu cầu sở hữu những không gian xa hoa đơn thuần sang những bất động sản có chất "di sản" đang trở nên rõ nét tại thị trường Huế. Không chỉ dừng lại ở vị trí đắc địa hay tiện ích chuẩn quốc tế, giá trị của một dự án còn được định vị bởi câu chuyện văn hóa được tái hiện độc đáo.

Thông điệp "Nơi di sản truyền thống lắng sâu trong không gian kiến trúc hiện đại" không chỉ là một lời hứa hẹn của thương hiệu, mà còn là cam kết về trải nghiệm sống độc bản. Đây chính là nơi mà các giá trị truyền thống được lưu giữ và phát triển bởi những ý tưởng sáng tạo, những hoạt động trình diễn nghệ thuật hấp dẫn.

Một trong những thông tin gây chú ý nhất thềm sự kiện "Menas Zone Vỹ Dạ chào năm mới 2026" là sự góp mặt của Đạo diễn Lê Quý Dương trong vai trò Tổng đạo diễn. Được giới chuyên môn mệnh danh là "phù thủy" sân khấu với 6 Kỷ lục Việt Nam và là Chủ tịch Uỷ ban Festival của Hiệp hội Sân khấu Thế giới (ITI/UNESCO), ông là người nắm giữ "chìa khóa" nghệ thuật trong việc kết nối các giá trị di sản với ngôn ngữ hiện đại.

Tại Menas Zone Vỹ Dạ, đạo diễn Lê Quý Dương sẽ không chỉ dàn dựng một chương trình biểu diễn mà ông sẽ trực tiếp góp phần định hình bản sắc văn hóa đặc trưng cho toàn dự án. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp nhà đầu tư tin tưởng vào giá trị gia tăng bền vững của một dự án độc đáo, mang đậm chất "di sản".

Trải nghiệm chương trình nghệ thuật, trình diễn đa giác quan chào năm mới 2026

Chuỗi sự kiện không chỉ gói gọn trong một đêm tiệc mà là một hành trình Private Event - Khám phá Cố đô Huế cùng các di sản được chủ đầu tư dự án thiết kế tỉ mỉ, giúp gia tăng trải nghiệm cho nhà đầu tư, khách mời. Theo đó, ngay tại không gian dự án, các workshop mang tên "Sắc hoa Vỹ Dạ" hay "Hương ký ức Vỹ Dạ" sẽ được tổ chức trong một không gian tĩnh tại cùng với tiệc trà chiều.

Tâm điểm bùng nổ của chuỗi hành trình chính là sự kiện chào năm mới 2026 diễn ra vào đêm 31/12/2025. Theo lộ trình được hé lộ, chương trình nghệ thuật sẽ được chia thành 5 chương hồi, dẫn dắt cảm xúc người xem qua từng cung bậc.

Mở đầu bằng không gian hòa tấu và âm sắc nguyên bản của Cung đình Huế như Đại nhạc, Tiểu nhạc, múa Lục cúng hoa đăng, người xem sẽ được đắm mình trong bầu không khí vàng son của lịch sử. Từ những làn điệu Ca Huế thiết tha trên dòng Hương Giang, chương trình sẽ bùng nổ với một "Huế mới" thông qua các ca khúc bất hủ được remix theo nhịp điệu hiện đại.

Tại nơi di sản truyền thống lắng sâu trong không gian kiến trúc hiện đại, đỉnh cao của đêm tiệc sẽ là màn trình diễn thời trang áo dài và những ca khúc sáng tác độc quyền dành riêng cho Menas Zone Vỹ Dạ. Khoảnh khắc Countdown chào đón năm mới với màn pháo hoa kỹ xảo và hỏa thuật độc đáo được kỳ vọng sẽ tạo nên một năng lượng mới rực rỡ, đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình thịnh vượng.

Hành trình độc bản dành riêng cho những chủ nhân tương lai

Sau màn lễ hội Countdown, không khí tưng bừng của ngày đầu năm mới 2026 sẽ được tiếp tục với hành trình di sản đến những địa danh mang tính biểu tượng tại cố đô. Điểm đến là Đại Nội gắn với những dấu mốc vàng son của 13 đời vua triều Nguyễn, đến với Điện Kiến Trung để cảm nhận sự giao thoa độc đáo giữa vẻ uy nghi, bề thế của hoàng cung và hơi thở thời đại đầu thế kỷ XX, hay trải nghiệm chụp ảnh cung đình tại nhà Hữu Vu để lưu giữ khoảnh khắc hoàng gia trong không gian cổ kính…

Có thể thấy, từ việc xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng, hay chú trọng đầu tư vào các sự kiện văn hóa nghệ thuật đang đưa Menas Zone Vỹ Dạ trở thành một điểm đến mới cho ngành du lịch - dịch vụ tại Huế. Một dự án có khả năng thu hút du khách, được bảo chứng bởi những tên tuổi lớn như đạo diễn Lê Quý Dương và được vận hành dựa trên các giá trị di sản phi vật thể sẽ tạo nên sức sống mới cho các sản phẩm bất động sản cao cấp.

"Với chủ đề chung là "Chạm vào Huế - Sở hữu một phần di sản", chương trình Private Event cùng Soft Opening (Vận hành thử nghiệm) - khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ dịp cuối năm không chỉ mang đến cho khách hàng trải nghiệm đỉnh cao về văn hóa và nghệ thuật Huế mà còn giúp khách hàng cảm nhận sâu sắc sự tinh tế, sang trọng của Menas Zone Vỹ Dạ", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thông tin sự kiện

Dự án Menas Zone Vỹ Dạ - Chào năm mới 2026

Địa điểm: Dự án Menas Zone Vỹ Dạ - 98 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, TP. Huế

Thời gian: Từ 17:00 ngày 31/12/2025 - 00:00 ngày 1/1/2026

Sự kiện Soft Opening (Vận hành thử nghiệm) - Khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ.

Thời gian: 31/12/2025

Sự kiện Grand Opening (Chính thức đón khách) - Khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ



Thời gian: 31/1/2026

Website khách sạn Lumiere Boutique Vỹ Dạ: www.lumiereboutiquevyda.com