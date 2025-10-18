Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi

18-10-2025 - 12:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Y tế TP HCM đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi để đồng bộ với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước khi sáp nhập.

Sở Y tế TP HCM vừa có tờ trình UBND TP HCM xem xét ban hành Nghị quyết của HĐND TP HCM về chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, chính sách này nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế, đảm bảo công bằng trong thụ hưởng an sinh, đồng thời hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT và đến năm 2030 đạt bao phủ toàn dân.

Hiện TP HCM chưa có nghị quyết riêng về nhóm đối tượng này, trong khi hai địa phương mới sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đều đã áp dụng chính sách hỗ trợ tương tự.

Cụ thể, Bình Dương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi và người dân tộc thiểu số tại xã khu vực I; Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ 100% cho người từ 65 tuổi trở lên và 50% cho học sinh, sinh viên cao hơn mức 20% do Trung ương quy định.

Từ thực tế đó, Sở Y tế TP HCM nhận định TP cần ban hành chính sách đồng bộ sau sáp nhập, nhằm đảm bảo bình đẳng trong thụ hưởng an sinh xã hội nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền đô thị

Theo dự kiến, tổng kinh phí thực hiện trong năm 2026 ước khoảng 2.663 tỉ đồng, với hơn 676.000 người cao tuổi và 2,8 triệu học sinh, sinh viên được thụ hưởng.

Trong đó, học sinh, sinh viên được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (gồm 50% theo chính sách Trung ương và 50% từ địa phương), còn người từ đủ 65 tuổi trở lên được hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

Chính sách này dự kiến trình HĐND TP thông qua theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp tháng 10, 11 năm 2025 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi được ban hành.

Sở Y tế TP cho rằng, việc triển khai kịp thời sẽ giúp mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm chi phí y tế cho người dân, đồng thời thống nhất các chế độ an sinh giữa TP HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu, tạo nền tảng cho vùng đô thị lớn phía Nam phát triển hài hòa, bền vững.

Theo Ngân Hà

Người Lao Động

