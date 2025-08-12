TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên.... nhận nhiệm vụ từ Thủ tướng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 131 gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Theo đó, Việt Nam có bờ biển dài khoảng 3.260km, kéo dài từ Quảng Ninh đến An Giang với nhiều lợi thế về nguồn lợi hải sản, khoáng sản, du lịch... Đây cũng là cơ sở vững chắc để triển khai các hoạt động bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc.

Thời gian qua, Thủ tướng ghi nhận các bộ, ngành địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều tuyến đường bộ ven biển nhằm tạo trục giao thông liên kết vùng ven biển, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển mới cũng như môi trường thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ ven biển nước ta có tổng chiều dài khoảng 2.838km, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương.

Đến nay, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km; đang thi công xây dựng trên 633km; chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.

Nhấn mạnh mục tiêu cả nước có trên 1.000km đường bộ ven biển vào năm 2025 đã vượt, song Thủ tướng nhận định việc triển khai đầu tư để hoàn chỉnh toàn tuyến đường ven biển còn chưa đồng bộ, chưa liền mạch nên hiệu quả tổng thể liên kết khu vực, vùng của tuyến đường còn hạn chế.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đường bộ ven biển, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng yêu cầu địa phương ven biển xác định việc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để sớm hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang,... chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ và có các giải pháp kỹ thuật cần thiết để rút ngắn thời gian hoàn thành, nâng cao chất lượng, đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm vượt tiến độ tối thiểu 3 tháng, riêng đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 19/12/2025.

Các địa phương cũng cần rà soát ưu tiên bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư, nâng cấp các đoạn tuyến đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư (đặc biệt các dự án ODA) để triển khai thi công xây dựng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang trước năm 2030.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bãi đổ thải vật liệu, cung cấp vật liệu xây dựng thông thường... bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn để hỗ trợ bố trí vốn đối với các đoạn tuyến chưa được chuẩn bị đầu tư; hỗ trợ địa phương đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án ODA dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.