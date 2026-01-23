TPHCM lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè





Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn gửi các đơn vị, tổ chức liên quan về việc thực hiện lắp đặt tủ đổi pin trên vìa hè trên địa bàn thành phố.

Bảo đảm nguồn lực tài chính

Theo đó, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đầu tư, lắp đặt, kết nối điện và vận hành kinh doanh.

Trạm sạc ô tô điện trên đường Phạm Hồng Thái - Công viên 23 tháng 9.

Doanh nghiệp đủ nguồn lực tài chính để triển khai lắp đặt ngay số lượng tủ đổi pin sau khi được chấp thuận.

Doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh và có kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt, vận hành hạ tầng đổi pin.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện bảo hiểm trách nhiệm công cộng đối với bên thứ ba trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản xung quanh.

Ưu tiên khả năng dùng chung

An toàn điện và phòng cháy chữa cháy: thiết bị phải đạt chứng nhận về chất lượng, an toàn cháy nổ, có hệ thống tự ngắt và cảnh báo nhiệt độ theo đúng quy định hiện hành.

Tủ đổi pin phải được đơn vị có chức năng thiết kế, thẩm tra thiết bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác và phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và dán tem an toàn điện định kỳ.

Lắp đặt tủ pin có khả năng dùng chung và tương thích kỹ thuật. Theo đó, thiết kế hộc sạc có kích thước, không gian linh hoạt, hỗ trợ các loại pin dùng chung cho nhiều dòng xe của các đơn vị cung cấp khác nhau hoặc có cam kết về giao thức kết nối mở.

Doanh nghiệp kết nối cung cấp trên trang thông tin giao thông của thành phố về vị trí trạm sạc; cam kết xử lý sự cố kỹ thuật tủ đổi pin trong vòng 2 giờ đến 4 giờ kể từ khi xảy ra sự cố.

Bảo đảm mỹ quan đô thị

Ngoài ra, doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, khu vực xung quanh tủ (bán kính 2 m) luôn sạch sẽ, không để rác thải tồn đọng.

Doanh nghiệp không thực hiện các hình thức quảng cáo thương mại, dán pano, áp phích trên thân tủ (ngoại trừ logo nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp và hướng dẫn sử dụng).

Xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông trong việc dừng, đỗ xe; các hướng tiếp cận ra, vào điểm đỗ xe để sạc; biển báo hiệu, phương án giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường.

Phải có hệ thống camera giám sát và kết nối dữ liệu từ xa để theo dõi tình trạng pin và phát hiện sự cố kịp thời.

Doanh nghiệp có trách nhiệm dừng hoạt động tủ đổi pin xe máy điện đúng thời gian và không yêu cầu bồi thường, không khiếu nại khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau khi tháo dỡ, di dời phải sửa chữa nguyên trạng vỉa hè như trước khi lắp đặt.

Sở Xây dựng cũng hướng dẫn chi tiết về yêu cầu vị trí lắp đặt tủ đổi pin, trong đó ưu tiên bố trí tại các vị trí đã lắp đặt trạm sạc điện và bên hông các nhà chờ xe buýt.

Dự kiến trong tháng này Sở Xây dựng công bố các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè (đợt 1) trên trang Website của Sở Xây dựng: https://soxaydung.hochiminhcity.gov.vn.



