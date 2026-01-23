Chương trình cho vay mua nhà ở xã hội:Kỳ vọng lãi suất thấp hơn nữa

Cam kết cho vay hơn 14.300 tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, các ngân hàng đã cam kết cho vay hơn 14.300 tỷ đồng, trong đó, doanh số giải ngân đạt 6.228 tỷ đồng, tăng 3.383,4 tỷ đồng, tương đương tăng 119% so với cuối năm 2024.

Như vậy, tổng dư nợ cho vay nhà ở xã hội đạt khoảng 39.000 tỷ đồng (bao gồm dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng thương mại), tăng 22% so với thời điểm cuối năm 2024. Riêng dư nợ chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP (về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững) là 4.986 tỷ đồng (tăng 75%), bao gồm: 4.139 tỷ đồng cho chủ đầu tư tại 31 dự án vay; 847 tỷ đồng cho người mua nhà vay tại 29 dự án.

Ảnh minh họa.

Tính đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã 5 lần thông báo lãi suất theo hướng giảm dần và mức lãi suất hiện nay đã giảm 2,3%/năm so với thời điểm đầu triển khai. Lãi suất cho vay là 6,4%/năm đối với chủ đầu tư và 5,9%/năm đối với người mua nhà.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản đang từng bước ổn định khi nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy đầu tư, khơi thông nguồn cung sản phẩm nhà ở và bất động sản ở các phân khúc được triển khai đồng bộ, trong đó nhà ở xã hội được xác định là một trọng tâm.

Nguồn cung có chuyển biến tích cực, niềm tin của nhà đầu tư và người dân dần được cải thiện, tính thanh khoản có dấu hiệu phục hồi; nhiều dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công và hoàn thành, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Hà Thu Giang cho biết, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã đạt kết quả nhất định. Đến nay, có 26/34 UBND tỉnh, thành phố gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình với tổng số khoảng 129 dự án. Doanh số giải ngân cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đạt khoảng 180,3 tỷ đồng, dư nợ đạt 175,4 tỷ đồng.

Lãi suất vẫn cao

Được biết, lũy kế đến cuối tháng 12-2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn, trong đó, 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 134.111 căn.

Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh, TP Hà Nội). Ảnh: Quang Thái

Số lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn). Riêng năm 2025, đã hoàn thành 102.633/100.275 căn (đạt 102%, vượt so với kế hoạch đề ra).

Để giúp người dân thu nhập thấp có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) Lê Hoàng Châu cho rằng, mức lãi suất vay mua nhà ở xã hội hiện nay 5,9% vẫn còn khá cao đối với mức thu nhập của người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Do đó, ngân hàng cần giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội xuống 4,8% để có thêm người dân được mua nhà ở xã hội.

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất ngoài nhà ở xã hội, cần bổ sung thêm nguồn cung cho phân khúc nhà ở giá cả phù hợp với người có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, bởi họ không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội và cũng không đủ khả năng để mua nhà thương mại giá cao.

Cũng có ý kiến về phân khúc nhà phù hợp với người có thu nhập trung bình, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho rằng, bên cạnh việc tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội còn cần phát triển thêm phân khúc nhà ở giá cả phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dân hiện nay.

Việc này sẽ giúp tái cơ cấu lại nguồn cung, đáp ứng nhu cầu thực của đại đa số người dân. Ngoài ra, chính sách nhà ở xã hội đang tập trung vào mục tiêu sở hữu, nên việc thiếu sản phẩm cho thuê đã làm gia tăng áp lực, gián tiếp đẩy nhu cầu và giá cả lên cao, tạo điều kiện cho hoạt động đầu cơ.

Nhóm “Big 4” cùng nhiều ngân hàng cổ phần khác triển khai gói cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi. Ảnh: NQ

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đến nay, tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội, ngoài nhóm “Big 4” (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank) còn có sự hưởng ứng của nhiều ngân hàng cổ phần khác.

Về lãi suất, định kỳ Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo mức lãi suất ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Mức lãi suất này luôn thấp hơn mặt bằng chung, có thời hạn vay dài và được thế chấp chính căn nhà ở xã hội tại dự án. Quan điểm của ngành Ngân hàng là cố gắng giảm mặt bằng lãi suất chung để hỗ trợ nền kinh tế, từ đó có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất các gói tín dụng hỗ trợ, trong đó có cho vay nhà ở xã hội.