Xuất hiện động thái mới tại tuyến đường sắt tốc độ cao 5,3 tỷ USD, đi qua 4 tỉnh thành do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất

Sở Xây dựng Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục lập và thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ninh, đây là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn, mang tính chất liên vùng, kỹ thuật phức tạp, tổng mức đầu tư rất cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh cũng như hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia.

Do đó, việc thẩm định ở cấp Bộ được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, khách quan, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia và thông lệ quốc tế, qua đó tạo nền tảng cho việc triển khai dự án hiệu quả, đúng tiến độ.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Quảng Ninh đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể thành phần hồ sơ, tài liệu để địa phương làm căn cứ hướng dẫn nhà đầu tư nộp, trình thẩm định tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, cơ quan này cũng đề nghị được hướng dẫn rõ các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương tại Quảng Ninh cũng như các địa phương liên quan (Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng), nhằm hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh là dự án nhóm A, thuộc loại công trình giao thông đường sắt cấp đặc biệt, do Công ty Cổ phần Vinspeed đề xuất đầu tư và đã được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo đề xuất của Vinspeed, tuyến đường sắt có điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP. Hà Nội và điểm cuối tại Khu công viên rừng, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đối diện Khu đô thị Vinhomes Hạ Long Xanh.

Dự án đầu tư mới tuyến đường sắt vận chuyển hành khách dài khoảng 120 km, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, với tốc độ thiết kế tuyến chính đạt 350 km/h; riêng đoạn qua khu vực Hà Nội dự kiến thiết kế với tốc độ 120 km/h.

Trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Vinspeed đề xuất tổng mức đầu tư khoảng 5,54 tỷ USD, thực hiện theo hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư. Về tiến độ, nhà đầu tư dự kiến khởi công từ quý IV/2025, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 và đưa vào khai thác thương mại từ năm 2028.

Đáng chú ý, mới đây Vinspeed đã công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng 36%, từ 33.000 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng, cho thấy sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính cho dự án.



