Nguyên tắc phong thủy trước cửa giúp giữ lộc, gọi tài

Vì sao phong thuỷ trước cửa nhà có vai trò đặc biệt quan trọng?

Về mặt thực tế, cửa chính là bộ mặt của ngôi nhà, là không gian đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một lối vào gọn gàng, sáng sủa, thông thoáng luôn tạo ấn tượng thiện cảm cho khách đến thăm và mang lại cảm giác dễ chịu cho chính những người sống trong ngôi nhà đó.

Theo quan niệm phong thủy, cửa chính còn là nơi thu hút và dẫn dắt vượng khí. Khi khu vực này bị bừa bộn, tối tăm hoặc bố trí sai nguyên tắc, dòng năng lượng tốt sẽ bị cản trở, kéo theo những bất ổn trong gia đạo, tài chính và các mối quan hệ xã hội.

Ở góc độ khoa học kiến trúc, việc chăm chút không gian trước cửa còn giúp cải thiện khả năng thông gió, đón ánh sáng tự nhiên và điều hòa vi khí hậu, tạo nên một môi trường sống lành mạnh, cân bằng và bền vững.

Cây xanh – biểu tượng của sinh khí và thịnh vượng

Cây xanh trước cửa nhà không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn đại diện cho sự sinh sôi, phát triển. Việc lựa chọn các loại cây mang ý nghĩa tốt lành như cây kim tiền, cây trúc phú quý, cây vạn lộc, phù hợp với mệnh của gia chủ, được xem là cách đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường vận khí cho ngôi nhà.

Nước – yếu tố kích hoạt tài lộc

Trong phong thủy có quan niệm “tọa sơn hướng thủy”. Một hòn non bộ, đài phun nước hoặc bể cá nhỏ đặt trước cửa giúp điều hòa năng lượng, tạo dòng chảy tài lộc và mang lại cảm giác thư thái, sinh động cho không gian sống.

Thảm trước cửa – bộ lọc của không gian

Thảm đặt tại lối vào không chỉ giữ vệ sinh mà còn đóng vai trò như một lớp lọc năng lượng. Theo phong thủy, thảm giúp giữ lại bụi bẩn và những nguồn khí không tốt, đồng thời tiếp nhận và dẫn truyền năng lượng tích cực vào bên trong ngôi nhà.

Màu đỏ – điểm nhấn của may mắn và hỷ khí

Các chi tiết trang trí màu đỏ tại khu vực cửa như đèn, tranh, vật trang trí mang ý nghĩa cát tường, tượng trưng cho phúc lộc, hạnh phúc và thịnh vượng, góp phần tạo nên nguồn năng lượng ấm áp và tích cực.

Vật phẩm phong thủy phù hợp

Những vật phẩm như đá phong thủy, chuông gió, tranh phong thủy nếu được lựa chọn đúng mệnh, đúng hướng sẽ giúp kích hoạt vượng khí, bảo vệ bình an và hỗ trợ vận trình của gia chủ.

Những nguyên tắc cần tránh để không "thất lộc" ngay từ cửa

Gia chủ không nên để lối đi hoặc con đường đâm thẳng vào cửa chính vì thế “xuyên tâm” này khiến tài lộc khó tụ, vận khí dễ tán.

Không nên để cây cối trước cửa nhà khô héo

- Không nên để cây cối khô héo trước cửa, bởi đó là biểu hiện của suy khí và vận xui.

- Không trồng cây quá lớn che khuất ánh sáng, làm cản trở dương khí và tích tụ âm khí trong nhà.

- Không đóng đinh, treo vật nặng trực tiếp lên cửa chính vì có thể làm gián đoạn dòng năng lượng tốt.

Đóng đinh và treo vật nặng lên cửa kính làm giảm vận khí đi vào nhà

- Không treo gương đối diện cửa ra vào, bởi gương phản xạ có thể đẩy vượng khí ra ngoài.

Không treo gương đối diện với cửa ra chính cửa căn nhà

- Không để rác trước cửa nhà, vừa gây mất mỹ quan, vừa làm nghẽn dòng khí tích cực.

Tránh thiết kế cửa chính đối diện góc tường, thang máy hoặc hành lang dài vì tạo cảm giác bế tắc, gây áp lực tâm lý và ảnh hưởng đến vận khí.

Trong kiến trúc hiện đại, phong thuỷ không còn là yếu tố mang tính tín ngưỡng đơn thuần mà trở thành một phần của tư duy thiết kế bền vững, nơi con người, không gian và môi trường sống được kết nối hài hoà. Chỉ cần điều chỉnh hợp lý không gian trước cửa, gia chủ đã có thể mở ra một môi trường sống thông thoáng, sáng sủa, thu hút tài lộc, giữ gìn bình an và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của cả gia đình.