TPHCM lập Hiệp hội quản lý vận hành nhà ở

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 503/QĐ-UBND cho phép thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM. Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên tại Việt Nam hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực quản lý và vận hành nhà chung cư.

Sự ra đời của Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM xuất phát từ nhu cầu thực tế của đô thị loại đặc biệt như TPHCM, nơi hiện có hơn 1.650 dự án nhà chung cư với hơn 2.800 lô đang hiện hữu. Trong số hơn 150 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này trên cả nước, TPHCM chiếm đa số với hơn 90 đơn vị.

Tuy nhiên, quá trình vận hành nhà chung cư thời gian qua phát sinh nhiều mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài giữa cư dân, ban quản trị và đơn vị quản lý, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống và tạo áp lực khiếu nại lên các cơ quan Nhà nước. Hiệp hội được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung gian hỗ trợ hòa giải, giúp giảm thiểu các khiếu kiện và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh hơn cho cộng đồng cư dân.

Theo quyết định thành lập, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM là tổ chức xã hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự bảo đảm kinh phí và trụ sở. Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Sở Xây dựng TPHCM cùng các ngành liên quan.

TPHCM có 163 chung cư chưa bàn giao kinh phí bảo trì, khiến tranh chấp bùng nổ.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM gồm xây dựng các tiêu chuẩn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng về kỹ thuật, bảo trì, an ninh và vệ sinh theo xu hướng công nghệ hóa. Tập hợp ý kiến từ các doanh nghiệp để phản ánh nguyện vọng và đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật với Nhà nước. Lan tỏa văn hóa cư trú, góp phần tạo lập nếp sống văn minh, bền vững cho cư dân đô thị.

Trước khi chính thức thành lập, vào cuối năm 2025, TPHCM đã công nhận Ban Vận động thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM gồm 6 ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Savista giữ chức Trưởng ban, ông Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Global Home cùng 4 thành viên khác giữ chức Phó ban.

Việc TPHCM là địa phương đầu tiên trên cả nước thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM khẳng định sự chủ động của thành phố trong việc quản lý và phát triển loại hình nhà ở chung cư theo hướng hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp.

Với tôn chỉ hoạt động là cầu nối chính sách và cộng đồng, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM không chỉ gói gọn trong địa bàn TPHCM mà còn hướng tới liên kết vùng. Sứ mệnh cốt lõi của hiệp hội là quy tụ các doanh nghiệp, chủ đầu tư để chia sẻ kinh nghiệm, chuẩn hóa quy trình vận hành và đặc biệt là tham gia hòa giải các tranh chấp phát sinh.

Thông qua đó, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà ở TPHCM sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực thi chính sách, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả đơn vị vận hành lẫn cư dân, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Theo số liệu của Sở Xây dựng, TPHCM có tổng cộng 1.440 nhà chung cư với 141.062 căn hộ. Tính đến tháng 6/2025, TPHCM có 163 chung cư chưa bàn giao kinh phí bảo trì, một vấn đề thường dẫn đến tranh chấp giữa chủ đầu tư và ban quản trị, cư dân.