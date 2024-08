TPHCM: Nhà trọ 'cháy' phòng, sinh viên 'méo mặt'

Ký túc xá quá tải

Những ngày qua, cùng với lịch nhập học của tân sinh viên, ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM - ký túc xá có quy mô lớn nhất TPHCM cũng nhộn nhịp đón tân sinh viên. Theo Ban quản lý Trung tâm Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM, năm học 2024-2025, Trung tâm dự kiến tiếp nhận 35.500 sinh viên vào ở nội trú, trong đó dành 10.500 chỗ ở cho tân sinh viên. Từ tháng 8 - 12, Trung tâm cải tạo 1.268 phòng, tập trung vào các hạng mục chống thấm, sửa chữa nhà vệ sinh, sơn tường, trần nhà…

Lãnh đạo một trường đại học tại TPHCM cho hay, hằng năm nhà trường đều đau đáu mỗi lần xét duyệt đơn xin ở ký túc xá của sinh viên. Trường có quy mô hơn 20.000 sinh viên nhưng ký túc xá của trường chỉ có chưa đầy 1.000 chỗ ở, số suất dành cho tân sinh viên chỉ khoảng 200 nên tiêu chí đầu tiên để duyệt là ưu tiên sinh viên nghèo, cận nghèo, khó khăn… “Ở ký túc xá, các em được quản lý, chăm lo tốt, giá cả lại phải chăng nên rất nhiều em sinh viên có nhu cầu ở, tha thiết làm đơn nhưng không đủ chỗ nên chúng tôi đành phải từ chối”, lãnh đạo này nói. Vị này bày tỏ mong muốn các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng thêm nhiều ký túc xá như ký túc xá của ĐHQG TPHCM hay ký túc xá Cỏ May (do doanh nghiệp tài trợ xây cho sinh viên nghèo ở miễn phí) để giảm gánh nặng cho sinh viên, giúp các em an tâm học hành.