TPHCM: Phát hiện qua camera, xử phạt nguội 2 trường hợp vứt rác nơi công cộng

Ngày 18-4, Công an xã Bình Chánh, TP HCM cho biết qua trích xuất hệ thống camera an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp vứt rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.

Theo đó, các hành vi vi phạm được ghi nhận vào ngày 17-4-2026. Từ dữ liệu hình ảnh, Công an xã đã xác minh và mời ông N.V.Đ. và bà G.T.C.H. (cùng ngụ ấp 36) đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Công an xã Bình Chánh đã lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng. Đồng thời, các cá nhân vi phạm bị buộc thu gom, xử lý rác thải, khắc phục hậu quả và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường theo quy định.

Hai trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định bị phát hiện qua camera và xử phạt nguội mỗi người 1,5 triệu đồng

Theo cơ quan chức năng, hành vi xả rác bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị, cản trở hệ thống thoát nước – đặc biệt trong mùa mưa – từ đó làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy, nhiều "điểm nóng" về rác thải trên địa bàn thường bắt nguồn từ những hành vi nhỏ lẻ nhưng lặp lại nhiều lần, kéo dài.

Công an xã Bình Chánh làm việc với 2 trường hợp vi phạm hành vi vứt rác không đúng quy định

Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát đang được địa phương tăng cường áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả "phạt nguội", siết chặt quản lý và từng bước hình thành ý thức tuân thủ trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Bình Chánh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; đồng thời chủ động nhắc nhở người thân, hàng xóm cùng thực hiện, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.