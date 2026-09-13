TP.HCM quyết định thu hồi khu đất hơn 145ha tại phường Bình Dương

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc thu hồi khu đất 1.459.101,8 m2 (hơn 145ha) tại phường Bình Dương để thi hành Bản án phúc thẩm số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Khu đất nói trên được xác lập theo 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm các số BO-594924, BO-594925, BO-594926, BO-594927 và BO-594928, cùng được cấp ngày 25/8/2013 cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV.

Sau đó, quyền sử dụng của khu đất nêu trên đã được đăng ký biến động để góp vốn cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành.

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Theo quyết định của UBND TP.HCM, khu đất sau khi thu hồi sẽ được tổ chức bàn giao để Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, quản lý theo nội dung Bản án phúc thẩm số 912/2022/HS-PT và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành và Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty CP và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm bàn giao khu đất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, phối hợp thực hiện việc xác định ranh giới, mốc giới, hiện trạng khu đất và lập biên bản bàn giao theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy TP.HCM, UBND phường Bình Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao khu đất để Thành ủy TP.HCM tiếp nhận, quản lý.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi, xử lý 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên; đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Đối với quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), các cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện theo nội dung bản án phúc thẩm và quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh tranh chấp mà các bên không tự thỏa thuận được thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định.

UBND phường Bình Dương được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan quản lý hiện trạng khu đất trong quá trình tổ chức bàn giao; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi lấn, chiếm, sử dụng đất trái pháp luật.