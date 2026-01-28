Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Sắp giải ngân xong vốn bồi thường năm 2024

28-01-2026 - 15:06 PM | Bất động sản

Tính riêng khu vực TPHCM cũ, vốn bồi thường được giao năm 2024 là 30.770 tỉ đồng, đến nay giải ngân đạt tỉ lệ hơn 97%.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết 17 ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện, TP Thủ Đức (Ban bồi thường) được giao vốn bồi thường năm 2024 cho 143 dự án, tổng vốn được giao là 30.770 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Người dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Vành đại 2, đoạn qua TP Thủ Đức cũ.

Tổng số tiền giải ngân là 30.125 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 97,1%. Trong đó, tổng số tiền đã chi trả là 25.990 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 86,3%.

Đối với các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính cả 3 khu vực của TPHCM có 290 dự án, tổng vốn 60.789 tỉ đồng, đã giải ngân 49.898 tỉ đồng (đạt 82%).

Trong đó, khu vực TPHCM cũ có 126 dự án với tổng vốn bồi thường 28.359 tỉ đồng.

Tổng số tiền bồi thường đã giải ngân là 27.162 tỉ đồng, đạt tỉ lệ gần 96%.

Tuy vậy, nhiều Ban bồi thường kết quả giải ngân thấp. Cụ thể, Ban bồi thường quận Tân Phú được giao 29 tỉ đồng, giải ngân đạt 0,05%; Ban bồi thường quận 10 được giao 39 tỉ đồng, giải ngân đạt 34%; Ban bồi thường quận 3 được giao 4,4 tỉ đồng, giải ngân đạt 1,2%.

Ban bồi thường TP Thủ Đức được giao vốn bồi thường cao nhất – 15.232 tỉ đồng, giải ngân đạt 95%.

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2025 được giao vốn bồi thường 7.149 tỉ đồng cho 82 dự án (không có dự án thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục). Tổng số tiền đã giải ngân là 5.626 tỉ đồng, đạt 78,7%.

Khu vực Bình Dương cũ được giao thực hiện 83 dự án với tổng vốn 25.280 tỉ đồng, đã giải ngân 17.109 tỉ đồng (đạt gần 68%).

Theo Quốc Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"?

Liệu thị trường bất động sản năm 2026 có xảy ra hiện tượng "đứt gãy"? Nổi bật

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục

So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục Nổi bật

Công an phường ở Hà Nội thiết lập 'thế trận' gần 200 camera để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Công an phường ở Hà Nội thiết lập 'thế trận' gần 200 camera để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

14:59 , 28/01/2026
Hà Nội: Cận cảnh 4 siêu dự án góp phần giảm ùn tắc sẽ hoàn thành trước Tết

Hà Nội: Cận cảnh 4 siêu dự án góp phần giảm ùn tắc sẽ hoàn thành trước Tết

14:50 , 28/01/2026
Lãi suất cho vay mua nhà chạm 10%/năm, thị trường bất động sản ảnh hưởng gì?

Lãi suất cho vay mua nhà chạm 10%/năm, thị trường bất động sản ảnh hưởng gì?

14:47 , 28/01/2026
Vừa mua căn hộ tầng 26, tôi hối hận và bán gấp để xuống tầng 5: Bài học đắt giá không có trong quảng cáo

Vừa mua căn hộ tầng 26, tôi hối hận và bán gấp để xuống tầng 5: Bài học đắt giá không có trong quảng cáo

14:45 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên