TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường

27-11-2025 - 11:23 AM | Xã hội

Sáng 27/11, thời tiết TPHCM se lạnh rõ rệt khi khối không khí lạnh mạnh tiếp tục khuếch tán xuống phía Nam. Khoảng 6h, nhiệt độ ghi nhận tại TPHCM ở mức khoảng 21-22 độ C, nhưng cảm nhận thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-2 độ C, đặc biệt ở những khu vực đất trống có gió lùa.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp, Xa Lộ Hà Nội…, người đi xe máy khoác thêm áo, đeo bao tay, bịt khẩu trang để tránh cái lạnh đầu mùa. Có trường hợp mặc cả áo mưa để cản gió lạnh trong lúc di chuyển.

TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường- Ảnh 1.

Người dân TPHCM khoác áo, đeo bao tay và khẩu trang khi ra ngoài do trời se lạnh vào sáng 27/11. Ảnh ghi nhận tại đường Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa.

Anh Nguyễn Hữu Đạt (ngụ phường Bình Phú), chạy xe máy đi làm lúc 6h30, cho biết: “Mấy hôm nay trời mát nhưng sáng nay lạnh hơn hẳn. Tôi phải mặc thêm áo khoác để giữ ấm”.

Chị Thu Ngọc (ngụ phường Bình Đông) cũng chia sẻ: “Đi làm sớm, thấy mát lạnh như Đà Lạt. Tôi mặc thêm áo khoác và mang bao tay chứ chạy xe buổi sáng gió lùa lạnh tê tay”.

TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường- Ảnh 2.

TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường- Ảnh 3.

Khắp các ngả đường sáng nay, người dân TPHCM khoác thêm áo, kéo cao cổ áo, đeo bao tay để chống lại cái lạnh đầu mùa.

TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường- Ảnh 4.

Người dân mặc áo mưa để cản gió lạnh trong lúc di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt.

TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường- Ảnh 5.

Đến khoảng 7h30, dù mặt trời đã lên, nhiều khu vực ở TPHCM vẫn còn se lạnh.

TPHCM se lạnh, người dân mặc thêm áo khoác để giữ ấm khi ra đường- Ảnh 6.

Trên đường đến trường, nhiều em nhỏ được phụ huynh cẩn thận quàng khăn, mặc áo ấm để giữ nhiệt.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và khuếch tán sâu xuống phía nam khiến thời tiết Nam Bộ (bao gồm khu vực TPHCM) trở lạnh. Ban ngày trời nắng nhẹ nhưng nhiệt độ giảm 1-2 độ C so với những ngày trước.

Ban đêm và sáng sớm, khu vực miền Đông Nam Bộ có thể xuống 19-22 độ C, một số nơi dưới 19 độ C; miền Tây phổ biến 21-24 độ C. Từ sáng 27/11 trở đi, không khí lạnh tác động mạnh hơn khiến đêm và sáng sớm trời lạnh , có nơi xuất hiện sương mù nhẹ.

Dự báo khoảng ngày 27/11 và 4-5/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm. TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nhiều khả năng duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm và ban đêm se lạnh, có nơi trở lạnh.


Theo Hữu Huy

Tiền Phong

