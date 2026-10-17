TP.HCM thông báo tìm người thân cho 4 trẻ nhỏ bị bỏ rơi trước cổng chùa

Ngày 16/10, UBND phường An Khánh, TP.HCM thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân cho 4 trẻ em bị bỏ rơ i trên đường Trần Não.

4 trẻ nhỏ bị bỏ rơi trên đường Trần Não. (Ảnh: UBND phường An Khánh)

Thông tin ban đầu, tối 13/10, sư cô tại chùa Diệu Giác trên đường Trần Não, phường An Khánh, phát hiện 4 trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa. Thời điểm được phát hiện, các bé không có giấy tờ tùy thân.

Trong số này, một bé trai khoảng 3 tuổi, cao 90cm, nặng 10kg, mặc áo thun trắng sọc đỏ, quần ngắn màu cam. Bé trai còn lại khoảng 2 tuổi, cao 85cm, nặng 10kg, mặc áo thun màu xanh dương, quần ngắn có sọc đỏ, xanh, đen.

Hai trẻ còn lại là bé gái. Một bé khoảng 15 tháng tuổi, cao 85cm, nặng 10kg, mặc đồ bộ màu vàng, áo có họa tiết hoa vàng. Bé gái còn lại khoảng 9 tháng tuổi, cao 80cm, nặng 6kg, mặc quần áo liền thân màu hồng, họa tiết con báo màu trắng và xám.

Theo UBND phường An Khánh, hiện sức khỏe cả 4 trẻ bình thường. Các bé đang được Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác nuôi dưỡng, chăm sóc.

UBND phường An Khánh thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của 4 trẻ nêu trên, đề nghị liên hệ UBND phường để thực hiện thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.