TP.HCM tìm nhà đầu tư chiến lược thực hiện tổ hợp y tế hơn 6.000 tỷ đồng

Dự án Cụm y tế chuyên sâu đặt tại phường Bình Đông (Quận 8 cũ), gồm 2 bệnh viện và 1 viện dưỡng lão. Trong đó có Bệnh viện Lão khoa chuyên sâu công nghệ cao, y học cổ truyền công nghệ cao; Bệnh viện Phục hồi chức năng chuyên sâu công nghệ cao gắn với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ - đào tạo và Viện dưỡng lão công nghệ cao.

Đây là tổ hợp cung cấp chuỗi dịch vụ liên tục từ dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng đến chăm sóc và dưỡng lão dài hạn.

Cụm y tế chuyên sâu này sẽ xây dựng trên diện tích đất khoảng 5,17 ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỷ đồng.

Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên giai đoạn 1 với nhiều bện viện, trường học đang hình thành và hoạt động hiệu quả, trong đó có Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Dự án này được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược , danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược (quy định tại điểm d khoản 1 Điều 36 Luật Phát triển đô thị).

UBND TP.HCM công khai hình thức lựa chọn nhà đầu tư để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện.

Về cơ chế lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án chiến lược cụm y tế chuyên sâu sẽ được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư chiến lược, theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Cụ thể, trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định thì Thành phố xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư chiến lược đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND TP.HCM ban hành tiêu chí chấm điểm, và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược theo danh mục, để công khai và công bằng trong lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.

TP.HCM sẽ thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án y tế chuyên sâu từ 5.000 tỷ đồng và cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan đăng ký đầu tư không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác nộp sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Nhà đầu tư chiến lược được yêu cầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất, trong đó thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực dự án và cam kết đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, giai đoạn 2026-2030, ngành y tế Thành phố tổ chức lại theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm; lấy y tế cơ sở làm nền tảng, bệnh viện cửa ngõ phân luồng và bệnh viện tuyến cuối tập trung kỹ thuật chuyên sâu.

Thành phố sẽ phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối, hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu, trong đó cụm Bình Dương dự kiến có bệnh viện chuyên khoa 1.500 giường làm hạt nhân.

Cùng với đầu tư công, TP.HCM dự kiến triển khai 8 dự án PPP, tổng vốn hơn 54.000 tỷ đồng và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án y tế chuyên sâu từ 5.000 tỷ đồng; cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, cấp cứu và chăm sóc người cao tuổi, hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.