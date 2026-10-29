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TPHCM xem xét đưa 147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

| | Bất động sản

TPHCM xem xét đưa 147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét danh mục 147 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại với tổng diện tích hơn 854 ha, thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15.

Ngày 29/10, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã xem xét hai danh mục đất đai do UBND TPHCM trình, gồm 147 khu đất, tổng diện tích hơn 854 ha, dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và 40 công trình, dự án phải thu hồi đất đợt 3 năm 2026 với diện tích dự kiến hơn 345 ha.

Trong danh mục 147 khu đất để thí điểm dự án nhà ở thương mại, có 94 khu thuộc TPHCM trước đây, 19 khu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và 34 khu thuộc Bình Dương cũ. Tổng diện tích đất ở hiện có và phần đất dự kiến chuyển sang đất ở khoảng 457 ha, đất lúa dự kiến chuyển sang đất ở khoảng 341,51ha.

147 khu đất được chọn từ 450 hồ sơ qua 3 đợt. Trong số này, 107 hồ sơ không đủ điều kiện, 24 hồ sơ của doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục được rà soát, 68 hồ sơ đã rút hoặc trả lại, 103 hồ sơ tiếp tục ở các đợt sau và một hồ sơ đã được thông qua trước đó.

TPHCM xem xét đưa 147 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại- Ảnh 1.

TPHCM dự kiến có thêm 147 khu đất, tổng diện tích hơn 854 ha để thực hiện dự án nhà ở thương mại thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15.

UBND TPHCM cho biết, việc thông qua danh mục 147 khu đất chỉ tạo cơ sở cho các thủ tục tiếp theo của chương trình thí điểm, không đồng nghĩa với chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Luật Đất đai 2024, dự án nhà ở thương mại thực hiện theo cơ chế thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất chỉ được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở. Nghị quyết 171/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/4/2025 và thí điểm trong 5 năm, mở rộng cơ chế này cho một số trường hợp, cho phép doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc dùng đất đang có quyền sử dụng để làm nhà ở thương mại. Khu đất phải phù hợp quy hoạch, chương trình phát triển nhà ở và nằm trong danh mục do HĐND cấp tỉnh thông qua; tổng diện tích đất ở của các dự án thí điểm không vượt quá 30% phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch.

Còn với 40 dự án thu hồi, có 28 dự án sử dụng vốn ngân sách. Đối với 12 dự án ngoài ngân sách có tổng diện tích hơn 276 ha, gồm 1 dự án giao thông hơn 14 ha, 1 dự án cấp nước, thoát nước 0,71 ha, 1 cụm công nghiệp 50 ha và 9 dự án khai thác khoáng sản hơn 211 ha.

Trong 9 dự án khai thác khoáng sản có 7 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo Luật Đất đai, tổng diện tích hơn 203 ha. Hai dự án áp dụng cơ chế thu hồi phần đất còn lại sau khi đã thỏa thuận trên 75% diện tích và trên 75% số người có đất.

Theo Duy Quang

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