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Xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thành: Chủ đầu tư phải nộp và chi trả những khoản nào?

| | Bất động sản

HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

Theo Đình Phong- Kiều Tú

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