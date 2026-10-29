Xử lý 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thành: Chủ đầu tư phải nộp và chi trả những khoản nào?
Theo Đình Phong- Kiều Tú |
29-10-2026 - 17:24 PM |
Bất động sản
HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.
Theo Đình Phong- Kiều Tú
Tiền phong
Theo Tiền phong
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