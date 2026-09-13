TPHCM yêu cầu Vingroup, Sun Group, Masterise, Đại Quang Minh đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án BT

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Văn bản được gửi đến các doanh nghiệp: Công ty TNHH Mặt trời Vũng Tàu, Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ, CTCP Masterise hạ tầng Cần Giờ, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bến Nhà Rồng, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt trời Sài Gòn, CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, CTCP Masterise Hạ tầng cao tốc Long Thành - Hồ Tràm.

Ngoài ra, văn bản còn được gửi tới liên danh nhà đầu tư CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Theo UBND TPHCM, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BT phải khẩn trương lập, hoàn thiện và trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, dự toán và dự thảo hợp đồng dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo đối tác công tư, xây dựng, đất đai và các quy định liên quan.

Các đơn vị phải lựa chọn tổ chức tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật và yêu cầu tiến độ của từng dự án.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.HCM về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và đồng bộ của hồ sơ, số liệu và phương án đề xuất.

Thành phố yêu cầu việc triển khai trước một số công việc không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hoặc phát sinh nghĩa vụ của Nhà nước khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Các nhà đầu tư phải phối hợp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để lập kế hoạch triển khai chi tiết cho từng dự án. Kế hoạch phải xác định đầy đủ công việc, các mốc tiến độ, đường găng, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện, kèm theo sơ đồ tiến độ.

Đối với quỹ đất dự kiến thanh toán, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát nguồn gốc, hiện trạng quản lý, sử dụng đất; điều kiện thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thành phố yêu cầu không đề xuất sử dụng quỹ đất chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý hoặc có tranh chấp, chồng lấn, vướng mắc chưa được xử lý.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao khẩn trương rà soát sự phù hợp của dự án và quỹ đất dự kiến thanh toán với các cấp độ quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, cơ quan này phải xác định rõ những trường hợp cần điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư để gửi Sở Tài chính và Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thuộc lĩnh vực xây dựng; tổ chức thẩm định hoặc tham gia thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng và dự toán theo đúng chức năng, thẩm quyền.

Sở Xây dựng cũng phải kiểm soát sự phù hợp của giải pháp thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND TP.HCM triển khai nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Phát triển đô thị, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời điểm có hiệu lực của Luật Phát triển đô thị, hoàn thành trước ngày 20/9.

Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng triển khai dự án khi chưa đủ điều kiện hoặc hợp thức hóa các khối lượng, chi phí không đúng quy định...

Tâm Nguyên