Cầu vượt sông Hồng nối Việt Nam - Trung Quốc tại Lào Cai dần hình thành

Ông Trần Hưng Lam - Giám đốc Ban điều hành dự án công trình Cầu biên giới﻿ Bát Xát - Bá Sái - cho biết, quá trình thi công trụ T8 gặp địa chất phức tạp, phải xử lý kỹ thuật, trong khi vị trí trụ nằm dưới sông nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Bên cạnh đó, kết cấu phần trên có khối lượng lớn, thi công trên cao với hệ thống cáp thép phức tạp, cùng thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, khiến tiến độ bị ảnh hưởng.