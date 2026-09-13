Đề xuất tuyến đường cao tốc 4 làn xe dài 136km gần 2 tỷ USD đi qua nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2”

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Đăk Hà (Km0-Km136).

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án có điểm đầu tại Km0+000, giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01) tại xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối giao với tuyến quy hoạch cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) tại xã Đăk Hà, tổng chiều dài khoảng 136 km.

Tuyến đi qua các xã Nguyễn Nghiêm, Ba Động, Ba Tơ, Ba Dinh, Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Kon Plông, Măng Đen, Đăk Rve, Kon Braih, Ngọk Bay, Đăk Hà và phường Đăk Cấm.

Tuyến đường thuộc Dự án được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch với quy mô 4 làn xe. Đối với các đoạn thông thường, bề rộng nền đường 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Đối với đoạn qua đèo Vi Ô Lắc và đèo Măng Đen, dài khoảng 66 km, do địa hình đồi núi hiểm trở, độ dốc lớn, nhiều suối, khe cắt ngang và chênh cao địa hình lớn theo hướng Đông - Tây, Dự án dự kiến xây dựng 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Hướng tuyến của Dự án được nghiên cứu theo nguyên tắc ngắn và thẳng nhất có thể, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch địa phương, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện tự nhiên; hạn chế đi qua các khu vực nhạy cảm về môi trường, đất quốc phòng, giảm khối lượng giải phóng mặt bằng và bảo đảm kết nối thuận lợi với các trung tâm đô thị, khu chức năng quan trọng.

Cụ thể, từ điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT.01) tại xã Nguyễn Nghiêm, tuyến đi song song phía trái Quốc lộ 24 đến khoảng Km30, sau đó cắt sông Re và chuyển sang phía phải Quốc lộ 24. Đến Km38+500, tuyến vượt sông Re, tiếp tục giao cắt với Quốc lộ 24 tại Km43+500 rồi đi về phía thượng nguồn sông Re qua các xã Ba Xa, Kon Plông.

Tại Km72+300, tuyến giao với đường Trường Sơn Đông tại khoảng Km206, cách ngã tư Trường Sơn Đông - Quốc lộ 24 khoảng 2,5 km. Sau đó, tuyến đi qua xã Măng Đen, giao với Quốc lộ 24 tại khu vực bùng binh đèo Măng Đen ở khoảng Km90, tiếp tục vượt Quốc lộ 24 tại Km91 rồi đi về phía phải Quốc lộ 24 qua các xã Đăk Rve, Kon Braih và phường Đăk Cấm.

Đến Km132, tuyến giao với đường Hồ Chí Minh, sau đó đi qua xã Ngọk Bay, xã Đăk Hà và kết thúc tại vị trí giao với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT.02) theo quy hoạch. Hướng tuyến sẽ tiếp tục được rà soát, tối ưu trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với quy mô đầu tư nêu trên, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 52.119 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư này được xác định trên cơ sở khối lượng theo thiết kế sơ bộ, hệ thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan, suất đầu tư do Bộ Xây dựng công bố và tham khảo suất đầu tư của các dự án tương tự trong khu vực.

Về tiến độ, UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án vào tháng 11/2026; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật trong năm 2027; triển khai công tác giải phóng mặt bằng từ quý III/2027. Dự án dự kiến khởi công trong năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.