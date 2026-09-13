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Sắp mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 23 triệu đồng/m2 nằm trong đại dự án “sống còn” 8 tỷ USD của Novaland

| | Bất động sản

418 căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội tại Aqua City dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong quý IV/2026, với giá bán tạm tính 23-25 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai vừa công bố thông tin về Dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất 2.1.NOXH-01, thuộc Phân khu 2.1, Khu đô thị Đồng Nai Waterfront.

Theo đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký đối với 418 căn hộ thuộc dự án trong quý IV/2026.

Giá bán tạm tính từ 23-25 triệu đồng/m², tính trên diện tích thông thủy/lọt lòng, đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Diện tích căn hộ dao động từ 40,42-76,93 m².

Dự án gồm 2 khối chung cư cao 10 tầng, trong đó khối Z1 có 208 căn và khối Z2 có 210 căn. Dự án dự kiến hoàn thành phần cọc đại trà và móng vào cuối tháng 10/2026, hoàn thành xây dựng toàn bộ công trình vào cuối tháng 10/2027.

Chung cư nhà ở xã hội trên nằm trong Khu đô thị sinh thái Aqua City do Novaland làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 1.000 ha, tọa lạc ven sông Đồng Nai. Đây là một trong những dự án bất động sản quy mô lớn tại khu vực Biên Hòa (cũ) và tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ USD.

Theo kế hoạch, Aqua City dự kiến hoàn thiện toàn bộ trong năm 2026. Trong giai đoạn 2026-2027, khoảng 9.200 sản phẩm dự kiến được bàn giao cho khách hàng.

Không chỉ nguồn cung nhà ở xã hội, nhiều phân khu khác tại Aqua City cũng đang được đưa thêm sản phẩm ra thị trường. Mới đây, Sở Xây dựng Đồng Nai cũng thông báo 1.568 căn nhà ở hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (Phân khu 2, Aqua City) của CTCP Đầu tư Địa ốc No Va đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Bên cạnh đó, 916 căn tại Phân khu 3 do Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức phát triển cũng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Ngoài ra, 1.310 căn tại Phân khu 5 của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát cũng được đưa vào kinh doanh.

Thế Anh

Thế Anh

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