Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) khan hàng loại duplex và penthouse dành cho giới nhà giàu chào thị trường cuối năm

Mới đây, Thang Long Real Group chào thị trường dòng sản phẩm duplex và penthouse tại dự án FIATO Uptown mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, Q.Thủ Đức (cũ, nay là Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) gây chú ý, bởi từ rất lâu nơi đây mới có sản phẩm căn hộ cao cấp chào sân. Theo đó, hai dòng sản phẩm gần như là “hàng hiếm” xuất hiện tại khu vực thời điểm cuối năm. Số lượng giới hạn và giá chủ đầu tư đưa ra khá hợp lý từ 11,5 tỉ đồng/căn penthouse diện tích từ 215m2 (có hồ bơi riêng) khiến dự án nhận được sự quan tâm tích cực của thị trường. Khách mua sớm được quyền chọn chỗ đậu xe định danh tốt nhất, được miễn phí phí trông giữ xe ô tô trong thời hạn 10 năm.

Ghi nhận cho thấy, tại khu vực quận Thủ Đức (cũ) hiện rất hiếm dự án căn hộ mới chào bán. Chính vì số lượng sản phẩm ít ỏi suốt nhiều năm đã tạo cơ hội cho một vài dự án xuất hiện tại thời điểm này. Đồng thời, dòng duplex và penthouse được thiết kế trên những tầng cao nhất của tòa nhà lại càng khan hiếm trong bối cảnh khan cung.

Trước đó, tại Tp.Thủ Đức, dòng penthouse và duplex tại Masteri Thảo Điền hay Vinhome Grand Park cũng nhận được sự quan tâm của người mua do số lượng giới hạn. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này đã chào bán ra thị trường từ khá lâu. Hiện rất ít căn hộ cao cấp sở hữu loại hình này có mặt trên thị trường Tp.Thủ Đức.

Theo khảo sát, hiện khu vực Tp.Thủ Đức có khoảng dưới 10 dự án căn hộ sơ cấp rục rịch ra thị trường thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, dự án chủ yếu tập trung tại quận 9 và quận 2, trong khi quận Thủ Đức – vốn là khu vực phát triển lâu đời của Tp.Thủ Đức khan cung suốt thời gian dài. Điểm mặt tại đây chỉ có FIATO Uptown, King Crown Infinity là nguồn cung sơ cấp hiếm hoi; các dự án khác đã chào bán khá lâu giai đoạn 2013- 2019. Còn tại quận 9 và quận 2 nguồn cung dồi dào hơn với sự góp mặt của dự án Eaton Park, The Opusk Residence, Masteri Grand View, The Opus One, giá hầu hết trên ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Chia sẻ về khả năng hấp thụ nhà cao tầng và sản phẩm duplex và penthouse tại Tp.Thủ Đức, ông Trịnh Minh Hải, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản cho hay, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ sơ cấp tại Tp.HCM nói chung và tại Tp.Thủ Đức nói riêng sụt giảm mạnh mẽ, nhiều dự án vướng pháp lý không triển khai được dẫn đến các chủ đầu tư bất động sản không có hàng để bán.

Thêm nữa là các dự án căn hộ hiện nay muốn công bố ra thị trường phải đáp ứng khá nhiều điều kiện cần và đủ theo luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024 nên chi phí vốn của chủ đầu tư để phát triển một dự án bất động sản hiện nay là khá cao. Bên cạnh đó theo quy hoạch mới thì Tp Thủ Đức sẽ hạn chế phê duyệt dự án thấp tầng mà sẽ ưu tiên phát triển các dự án cao tầng. Điều này khiến các dự án có sản phẩm ra được thị trường có ưu thế về sức cầu.

Theo ông Hải, các nhà đầu tư tham gia thời điểm này vẫn còn cơ hội để gia tăng tài sản trong tương lai. Tuy nhiên cần cân nhắc kỹ dòng tiền thanh toán vì trong thời gian ngắn sản phẩm chưa có khả năng tăng giá đột biến mà cần có thời điểm tốt như hạ tầng giao thông hoàn thiện đưa vào lưu thông, thời điểm dự án bàn giao nhà và có khách hàng vào an cư...

Về cơ hội thị trường cuối năm 2024, ông Hải cho rằng, các bộ gồm Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đất đai, Luật Nhà ở có hiệu lực từ 1/8/2024 cùng với bảng giá đất mới được áp dụng sẽ đưa thị trường bất động sản minh bạch hơn, ổn định hơn từ đó tạo tiền đề cho một chu kỳ mới phát triển ổn định, bền vững hơn.

Khi thị trường minh bạch sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá sản phẩm bất động sản tốt hơn, tránh bị một số đối tượng làm thị trường gây sốt ảo dẫn đến các nhà đầu tư đu đỉnh. Sản phẩm khi công bố ra thị trường có pháp lý đủ thì nhà đầu tư sẽ tránh được rủi ro sau này.

Dẫu vậy vẫn còn một số thách thức như: theo Luật mới, chủ đầu tư khi công bố dự án ra thị trường chỉ được thu tối đa 5% cho đến khi ký hợp đồng mua bán thay vì 30% như trước kia nên sau khi ký hợp đồng mua bán, tiến độ thanh toán sẽ khá gắt. Vì thế, nhà đầu tư cần chuẩn bị trước dòng tiền để tránh gặp rủi ro trong quá trình giao dịch mua bán với chủ đầu tư.