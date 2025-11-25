Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trả lương công chức theo vị trí việc làm, tiến tới bỏ biên chế 'suốt đời'

25-11-2025 - 19:37 PM | Xã hội

Nghị định về vị trí việc làm công chức là căn cứ quan trọng để trả lương và đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về vị trí việc làm công chức và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Bộ Nội vụ nêu rõ, mục đích ban hành nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung về vị trí việc làm công chức được giao trong Luật Cán bộ, công chức năm 2025; là căn cứ quan trọng để trả lương và đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, có cơ chế cạnh tranh để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ biên chế "suốt đời".

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó. (Ảnh minh họa)

Một trong những điểm mới được cơ quan soạn thảo nêu rõ là việc bổ sung quy định xếp ngạch công chức và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm. Theo đó, quy định việc xếp ngạch công chức và tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm tương ứng với cơ cấu tổ chức của các cơ quan ở Trung ương và địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng đã lược bỏ toàn bộ các nội dung liên quan đến biên chế công chức. Đồng thời bổ sung quy định về chiến lược phát triển nhân lực quốc gia và yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số.

“Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương còn phải căn cứ vào vị trí địa lý; tính chất, quy mô, cơ cấu dân số; tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh - trật tự của địa phương”, Bộ Nội vụ nêu rõ.

Dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến đề cập rõ về nguyên tắc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm. Qua đó, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì xếp ngạch tương ứng theo vị trí việc làm đó.

Trường hợp công chức được bố trí vào vị trí việc làm được xếp ngạch có thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ thì phải xếp xuống ngạch tương ứng với vị trí việc làm được bố trí.

Trường hợp được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý được xếp ngạch có thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ thì tiếp tục được giữ ngạch hiện giữ.

Thứ trưởng được xếp ngạch chuyên gia cao cấp

Điểm đáng chú ý khác, việc xếp ngạch chuyên gia cao cấp sẽ áp dụng đối với: Người được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng và tương đương; người được tuyển dụng vào vị trí việc làm chuyên gia cao cấp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Việc xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và công chức chuyên môn thuộc Vụ và tương đương, với tỷ lệ không vượt quá 40% tổng số biên chế của đơn vị đó.

Quy định trên cũng được áp dụng với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu Cục, với tỷ lệ không vượt quá 20% tổng số biên chế của Cục được cấp có thẩm quyền giao.

Trong khi đó, ngạch chuyên viên chính và tương đương được xếp đối với: Cấp phó người đứng đầu và công chức chuyên môn thuộc Vụ và tương đương; cấp phó người đứng đầu, cấp trưởng, cấp phó và công chức chuyên môn của Văn phòng…

Dự thảo nghị định đề xuất hiệu lực thi hành từ năm 2026.

Theo dự thảo nghị định, chậm nhất đến ngày 31/12/2026, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố phải hoàn thiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Trong thời gian này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục thực hiện.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

