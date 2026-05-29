Trà sữa 7.000 đồng “đổ bộ” Hà Nội, trời nóng 40 độ vẫn xếp hàng mua

Người dân Hà Nội nhiều năm qua đã quen thuộc với loạt thương hiệu trà sữa từ bình dân đến cao cấp như Ding Tea, Phúc Long, Universal Tea, Bông Biêng, Phê La hay KOI Thé, với mức giá phổ biến dao động từ 40.000-60.000 đồng, thậm chí là 70-90.000 đồng/cốc. Ngay cả các thương hiệu được xem là “giá mềm” như Bingxue hay Mixue cũng thường có giá từ 25.000-35.000 đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường F&B Hà Nội bắt đầu xuất hiện một “làn gió mới” khi nhiều thương hiệu trà sữa giá rẻ từ TP.HCM đồng loạt đổ bộ ra miền Bắc.

Trà sữa Viên Viên

Đầu tháng 4, trà sữa Viên Viên đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội cho nhiều vị trí thuộc khối văn phòng và cửa hàng như quản lý, giám sát, pha chế. Các cơ sở đầu tiên được mở tại các tuyến phố Trương Định (phường Tương Mai), Chùa Láng (phường Đống Đa), Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy). Mới đây, thương hiệu tiếp tục khai trương thêm chi nhánh tại Xuân Thủy.

Trà sữa Viên Viên đang "đổ bộ" Hà Nội với hàng loạt cửa hàng mới. Ảnh: Trà sữa Viên Viên

Động thái này cho thấy Viên Viên đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng ra thị trường phía Bắc. Đây là một trong những cái tên nổi bật ở phân khúc trà sữa giá siêu rẻ, từng phát triển nhanh tại TP.HCM nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 7.000-10.000 đồng/cốc.

Mô hình kinh doanh của thương hiệu chủ yếu theo dạng takeaway (mang đi), tối ưu chi phí mặt bằng và nhân sự, tập trung vào các dòng trà cơ bản như hồng trà, lục trà kết hợp topping giá rẻ. Đây cũng là công thức giúp nhiều chuỗi đồ uống tại TP.HCM mở rộng nhanh nhờ chi phí vận hành thấp và khả năng tiếp cận tệp khách hàng rộng.

Trà sữa Viên Viên cơ sở Chùa Láng đông người xếp hàng trong những ngày nóng nực. Ảnh: Bích Ngọc

Theo chia sẻ từ thương hiệu, mức giá 7.000 đồng được xây dựng dựa trên 4 yếu tố chính gồm bao bì đơn giản, quy trình vận hành tinh gọn, nguyên liệu nhập số lượng lớn và chiến lược marketing tập trung vào trải nghiệm thay vì quảng cáo. Sau khi trừ chi phí, mỗi ly có giá thành khoảng 5.000 đồng và mang lại lợi nhuận khoảng 1.000-2.000 đồng.

Theo ghi nhận, ngay từ khi mới khai trương, Viên Viên đã thu hút đông đảo bạn trẻ xếp hàng mua. Tại cơ sở Chùa Láng, dù trời nóng tới 38-40 độ, quán thường xuyên trong tình trạng đông khách, nhiều người mua cùng lúc từ 2-3 cốc nhờ mức giá rẻ. Quy trình gọi món khá đơn giản, tốc độ phục vụ nhanh, khách thường chỉ mất khoảng 2-3 phút chờ để mang đồ về.

Quán luôn đông khách nhưng nhân viên tại đây vẫn phục vụ khá nhanh, mỗi đơn chỉ khoảng 2-3 phút. Ảnh: Bích Ngọc

Dù hoạt động theo mô hình takeaway, cửa hàng vẫn bố trí bảo vệ trông xe và hướng dẫn khách đỗ xe, đồng thời có khu vực ghế ngồi bên trong cho khách chờ đồ uống. Về bao bì, Viên Viên sử dụng phong cách đóng gói tối giản với túi nilon và cốc nhựa in dòng chữ “Trà sữa Viên Viên” màu đỏ hoặc trắng. Xét về hương vị, nhiều khách hàng đánh giá đồ uống ở mức ổn so với giá tiền, dù lượng topping khá ít do thương hiệu phải tối ưu chi phí để giữ mức giá rẻ.

Bao bì của Viên Viên tối giản hết sức có thể do chi phí bán ra rẻ. Ảnh: Bích Ngọc

Trà sữa Mãn Mãn

Trước Viên Viên, mô hình trà sữa 7.000 đồng đã bắt đầu xuất hiện tại Hà Nội với sự góp mặt của thương hiệu Mãn Mãn, khai trương từ cuối tháng 3.

Tương tự Viên Viên, Mãn Mãn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đưa ra mức giá chỉ từ 7.000 đồng/cốc, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại Hà Nội. Đây được xem là một trong những tín hiệu đầu tiên cho thấy mô hình trà sữa “giá siêu rẻ” bắt đầu hiện diện tại thị trường phía Bắc sau khi phát triển mạnh ở TP.HCM.

Thương hiệu mở cơ sở đầu tiên trên phố Trương Định, tập trung vào các dòng hồng trà, lục trà được giới thiệu là chuẩn vị Đài Loan (Trung Quốc), hướng đến hương vị “trà tuổi thơ” với mức giá bình dân.

Tương tự Viên Viên, Mãn Mãn cũng có mức giá chỉ từ 7.000 đồng/cốc với các loại hồng trà, lục trà. Ảnh: Trà sữa Mãn Mãn

Mô hình vận hành của Mãn Mãn khá quen thuộc với không gian nhỏ, ít nhân sự, tốc độ phục vụ nhanh. Tuy nhiên, so với TP.HCM, thị trường Hà Nội có những đặc thù riêng khi khẩu vị và thói quen tiêu dùng ổn định hơn, đồng thời tồn tại nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm không gian. Vì vậy, lợi thế về giá chưa chắc đồng nghĩa với việc các thương hiệu có thể dễ dàng mở rộng.

Trên thực tế, mô hình trà sữa 7.000 đồng không phải chiêu khuyến mãi ngắn hạn mà đã được nhiều thương hiệu tại TP.HCM áp dụng công khai từ năm ngoái. Sau giai đoạn bùng nổ, đến cuối năm 2025, mô hình F&B giá rẻ này được cho là đã qua thời kỳ tăng trưởng nóng nhất.

Theo ghi nhận tại Hà Nội, Mãn Mãn hiện chưa tạo được độ phủ lớn như Viên Viên dù hai thương hiệu có cách phục vụ, đóng gói, mức giá và thực đơn khá tương đồng. Dù xuất hiện sớm hơn, Mãn Mãn hiện mới chỉ có một cơ sở tại số 18 Trương Định, trong khi Viên Viên đã nhanh chóng mở rộng với nhiều chi nhánh tại các phường khác nhau của Hà Nội.

Hồng Trà Ngô Gia

Sau thời gian phát triển mạnh tại thị trường phía Nam, Hồng Trà Ngô Gia đã chính thức “Bắc tiến” khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội ở số 70 Trương Định, phường Trương Định vào giữa năm 2025. Đây là thương hiệu trà sữa khá quen thuộc với giới trẻ tại TP.HCM nhờ mức giá bình dân và mô hình vận hành linh hoạt.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2019 với tên gốc Wujia Black Tea Ice, Hồng Trà Ngô Gia nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phát triển nhanh trong phân khúc trà sữa giá rẻ. Tính đến giữa năm 2025, hệ thống này đã sở hữu hơn 400 cửa hàng trên toàn quốc, kết hợp giữa mô hình cửa hàng cố định và các điểm bán lưu động.

Tại TP.HCM, thương hiệu nổi bật nhờ độ phủ rộng cùng mức giá phù hợp với học sinh, sinh viên và dân văn phòng. Menu khá đa dạng, từ các dòng trà truyền thống như hồng trà, trà ô long, trà sữa cho tới trà trái cây mix topping, latte hay những món biến tấu như sữa tươi chanh muối.

Việc mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người dùng chia sẻ hình ảnh check-in và rủ nhau tới thử các món “best-seller” của thương hiệu. Việc lựa chọn các khu vực đông dân cư, gần trường học và văn phòng cũng cho thấy chiến lược tiếp cận nhóm khách hàng trẻ của thương hiệu này.

Hồng Trà Ngô Gia cơ sở Chùa Láng luôn trong tình trạng đông khách dù nơi đây có rất nhiều thương hiệu trà sữa nổi tiếng khác cạnh tranh. Ảnh: Bích Ngọc

Đáng chú ý, Hồng Trà Ngô Gia bước vào thị trường Hà Nội trong bối cảnh phân khúc trà sữa giá rẻ đang trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của hàng loạt thương hiệu từ TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng mức giá siêu thấp như 7.000-10.000 đồng, thương hiệu này lựa chọn phân khúc nhỉnh hơn với mức giá dao động từ 21.000-35.000 đồng/cốc.

Theo ghi nhận tại cơ sở Chùa Láng, quán thường xuyên trong tình trạng đông khách dù đối diện là trà sữa Viên Viên và xung quanh có nhiều hàng ăn uống khác. Nhân viên liên tục pha chế để đáp ứng lượng đơn lớn trong giờ cao điểm.

Tương tự, cơ sở Nguyễn Trãi cũng đông đúc không kém, đặc biệt trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Dù thuộc phân khúc trà sữa giá rẻ, Hồng Trà Ngô Gia vẫn được nhiều khách hàng đánh giá cao về dịch vụ. Nhân viên hỗ trợ dắt xe, hướng dẫn khách gọi món và tư vấn khá kỹ cho những người lần đầu tới mua. Khu vực pha chế được thiết kế rộng rãi, sạch sẽ, khách có thể quan sát toàn bộ quá trình làm đồ uống trong lúc chờ nhận đơn.

Hồng Trà Ngô Gia cơ sở Nguyễn Trãi đông đúc trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Bích Ngọc

Mô hình hoạt động chủ yếu theo dạng takeaway nhưng cửa hàng vẫn bố trí ghế ngồi và quạt bên trong để khách chờ đồ. Tốc độ phục vụ cũng khá nhanh, đa phần khách chỉ mất chưa tới 5 phút để nhận đồ uống.

So với Viên Viên hay Mãn Mãn, Hồng Trà Ngô Gia được đánh giá có phần đầu tư hơn về nhận diện thương hiệu. Bao bì đồng bộ với tông xanh biển từ túi đựng, đồng phục nhân viên cho tới biển hiệu cửa hàng, tạo cảm giác hiện đại và bắt mắt hơn.

Nhân viên của Hồng Trà Ngô Gia tư vấn loại đồ uống phù hợp cho khách. Ảnh: Bích Ngọc

Về chất lượng, nhiều khách hàng nhận xét đồ uống ở mức ổn so với giá tiền. Đặc biệt, thương hiệu triển khai chương trình đăng ký tài khoản VIP với ưu đãi giảm 3.000 đồng cho mỗi đơn hàng, khiến phần lớn khách tới mua đều lựa chọn đăng ký thành viên. Đây được xem là một trong những cách giữ chân khách khá hiệu quả.

Một điểm khiến nhiều người chú ý là kích thước đồ uống khá lớn. Size M được nhận xét tương đương size L của nhiều thương hiệu khác, trong khi size L có dung tích vượt trội rõ rệt. Nhờ mức giá hợp lý, khẩu phần lớn cùng phong cách phục vụ nhiệt tình, Hồng Trà Ngô Gia nhanh chóng thu hút lượng khách ổn định tại Hà Nội. Chỉ sau chưa đầy một năm xuất hiện, thương hiệu này đã mở rộng lên 9 chi nhánh tại Thủ đô.

Nhiều khách hàng nhận xét đồ uống của hãng khá đa dạng và hương vị ở mức ổn so với giá tiền. Ảnh: Bích Ngọc

So với Viên Viên và Mãn Mãn, đóng gói của Hồng Trà Ngô Gia có phần bắt mắt hơn do giá cao hơn. Ảnh: tho.thichanhang

Tổng kết

Sự xuất hiện liên tiếp của Viên Viên, Mãn Mãn hay Hồng Trà Ngô Gia cho thấy thị trường trà sữa Hà Nội đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi yếu tố giá rẻ ngày càng được chú trọng trong bối cảnh người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu.

Nếu Viên Viên và Mãn Mãn gây chú ý nhờ mức giá “siêu rẻ” chỉ từ 7.000 đồng/cốc, tập trung vào mô hình takeaway tối giản, thì Hồng Trà Ngô Gia lại chọn hướng đi dung hòa hơn giữa giá cả, trải nghiệm và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Dù vẫn còn một số ý kiến trái chiều về chất lượng hay khả năng duy trì lâu dài của mô hình trà sữa giá rẻ, không thể phủ nhận rằng các thương hiệu này đang tạo nên sức hút lớn với học sinh, sinh viên và dân văn phòng trẻ tại Hà Nội. Trong bối cảnh thị trường F&B cạnh tranh gay gắt, làn sóng trà sữa giá rẻ từ TP.HCM được xem là một phép thử mới đối với khẩu vị và thói quen tiêu dùng của khách hàng miền Bắc.