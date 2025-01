Trả tiền gấp đôi vẫn khó thuê xe tự lái ngày Tết

Anh Đỗ Đình Biên (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh vừa đặt cọc chiếc xe nhãn hiệu Kia Cerato trong 10 ngày Tết với giá 19 triệu đồng, sau một thời gian chật vật tìm thuê.

" Năm trước do chủ quan nên tôi không thuê được xe khiến cả nhà phải đi taxi về quê rất bất tiện. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi đã tìm thuê xe từ sớm nhưng không ngờ lượng xe cũng không còn nhiều, giá đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, do nhu cầu quá cấp thiết nên tôi chấp nhận bỏ ra mức chi phí cao để có thể chủ động hơn trong việc di chuyển. Dù sao thì rất may là cuối cùng tôi đã thuê được xe ", anh Biên nói.

Không may mắn như anh Biên, anh Tạ Tú Thành (Hà Đông) đến thời điểm này vẫn chưa thuê được xe ô tô tự lái trong dịp Tết Nguyên đán. Anh Thành dự định về quê vợ ở Đà Nẵng để đón Tết, do kỳ nghỉ lễ dài và vé máy bay khó đặt nên anh Thành quyết định cùng vợ tự lái xe về quê.

" Vé máy bay cả 2 vợ chồng về quê và quay trở lại Hà Nội cũng khoảng 16 triệu đồng, hơn nữa việc mua được vé cũng rất khó khăn. Với việc Tết năm nay có nhiều ngày nghỉ hơn mọi năm, vợ chồng tôi có thời gian để tự lái xe về quê, cũng coi như một chuyến du lịch cuối năm. Tôi thấy việc thuê xe tự lái trong dịp này là đúng đắn dù mức giá có cao hơn ngày thường. Tuy nhiên, tôi liên hệ nhiều ngày nay nhưng chỗ nào cũng báo lại là đã hết xe ", anh Thành nói.

Khảo sát thị trường cho thấy thời điểm cách Tết gần 1 tháng, nhiều cơ sở đã thông báo hết xe dù giá tăng gấp đôi ngày thường.

Anh Nguyễn Hoàng, chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cơ sở của anh có gần 30 xe ô tô các loại cho thuê dịp Tết, tuy nhiên hiện chỉ còn 5 chiếc chưa có khách, còn lại đều đã được đặt cọc.

"Với loại ô tô 5 chỗ có đời sản xuất từ năm 2021 trở lại đây, bên tôi đang cho thuê với giá dao động 16-18 triệu đồng cho 10 ngày Tết. Do nhu cầu thuê tăng mạnh, trong khi lượng xe có hạn nên mức giá thuê ngày Tết tăng gấp đôi so với bình thường. Mặc dù vậy, dự kiến chắc chỉ trong nay mai sẽ có người đến thuê" , anh Hoàng tự tin nói.

Dịch vụ thuê xe tự lái ngày Tết sớm "cháy hàng". (Ảnh minh họa)

Theo anh Hoàng, trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các cơ sở cho thuê dịch vụ xe tự lái chỉ cho khách thuê trọn gói 10 ngày Tết mà không cho thuê lẻ. Khách sẽ nhận xe vào ngày 26 tháng Chạp và trả xe vào ngày mùng 6 tháng giêng.

"Nếu khách thuê lẻ, những ngày còn lại không có người thuê, chúng tôi sẽ bị thiệt hại rất lớn. Do đó, trong thời điểm này, chúng tôi chỉ cho thuê trọn gói 10 ngày Tết. Khách thuê sẽ phải đặt cọc 1 triệu đồng, khi nhận xe phải mang theo giấy tờ cá nhân cùng một khoản tiền trị giá 30 triệu đồng hoặc xe máy có giá trị tương đương để bảo lãnh. Trong 10 ngày khách được giới hạn quãng đường di chuyển 3.000km, nếu quãng được bị chênh nhiều chúng tôi mới tính thêm phí", anh Hoàng nói.

Anh Nguyễn Hoàng Sơn, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái tại Mỹ Đình cũng cho biết, cơ sở của anh vừa nhập thêm 3 chiếc xe mới để phục vụ nhu cầu của khách trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

"Bên tôi có hơn 20 xe ô tô đã cho thuê hết, nhận thấy thời gian đến Tết vẫn còn dài để nhận thêm khách nên chúng tôi đã đầu tư thêm 3 chiếc xe nữa để đáp ứng nhu cầu thuê của khách. Với những chiếc xe mới này, giá thuê ở mức 2,5 triệu đồng/ngày, trọn gói 10 ngày Tết là 25 triệu đồng", anh Sơn nói.

Theo anh Sơn, năm nay khách thuê xe có xu hướng tìm thuê và đặt cọc từ rất sớm, có lẽ do kỳ nghỉ lễ năm nay được kéo dài tới 9 ngày, nhu cầu đi xa của người dân cũng vì thế mà tăng mạnh. Do đó, khách đã tìm thuê xe sớm và chấp nhận thuê dài ngày hơn so với các năm trước.

"Thường ngày với số lượng hơn 20 chiếc, cơ sở của chúng tôi luôn đảm bảo lúc nào cũng có xe cho khách thuê, tuy nhiên vào dịp Tết thì phải đầu tư thêm. Với gần 30 chiếc xe, dịp Tết này chúng tôi dự kiến thu được khoảng 600 triệu đồng từ tiền cho thuê xe tự lái ", anh Sơn thông tin.

Mặc dù vậy, theo một số cơ sở kinh doanh xe tự lái, lượng người thuê tăng không hoàn toàn là tín hiệu thật sự vui mừng của các cơ sở làm dịch vụ này khi nhiều rủi ro cũng theo đó mà tăng lên.

"Với vài chục chiếc xe cho thuê đi khắp các tỉnh thành cả nước, việc kiểm soát sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, chúng tôi thường không nhận khách, để xe không trước 3 ngày so với lịch giao xe. Việc này để đảm bảo uy tín sẽ giao được xe cho khách hàng đúng hẹn", chủ một cơ sở cho thuê xe tự lái tại quận Cầu Giấy cho biết.