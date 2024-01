Trà Vinh: Cảnh báo chiêu thức lừa đảo, mạo danh công an tỉnh, gọi điện lãnh đạo địa phương

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh có nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại di động gọi đến lãnh đạo các cơ quan, chính quyền, tự xưng là người của Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Các đối tượng cho rằng các vị lãnh đạo này có liên quan hoặc tham gia các tổ chức phản động, có tạo lập tài khoản mạng xã hội (facebook …), mở tài khoản cá nhân rửa tiền hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác nghiêm trọng đã bị lãnh đạo Công an, Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt hoặc khởi tố trong vài ngày tới, để nhằm mục đích lừa đảo.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh cảnh báo các hình thức lừa đảo

Theo đó, các số điện thoại mà đối tượng sử dụng gần đây để gọi đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương: 0834955199, 0916449671, 0947596016, 0812341213….

"Đây là hình thức gọi điện mục đích là lừa đảo. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc có văn bản, giấy giới thiệu rõ ràng gởi trực tiếp, Sở không chỉ đạo việc xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức gọi cho cá nhân, tổ chức bằng số điện thoại di động cá nhân". Ông Bùi Thống Nhứt, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh khẳng định.

Ông Nhứt khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân khi nhận được cuộc gọi đến tự xưng là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan nhà nước, đề nghị tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng nghi vấn là mạo danh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền vào tài khoản lạ, đồng thời có thể phản ánh bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656, theo cú pháp: V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656. Ví dụ: soạn "V(0812341213) lua dao" gửi 5656 hoặc gọi trực tiếp vào số tổng đài 156 để phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo; (đây là đầu số được sử dụng thống nhất trên toàn quốc và triển khai với tất cả các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động, tất cả đều hoàn toàn miễn phí)..

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thông tin, Công an tỉnh Trà Vinh không chỉ đạo cán bộ xử lý đối tượng vi phạm qua cuộc gọi điện thoại, đồng thời để cảnh giác, ngành Công an đã có công khai số điện thoại đường dây nóng từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đề nghị tổ chức, cá nhân khi nhận được các cuộc gọi xưng danh Công an như đã nêu trên, cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.