Trái chiều dự báo diễn biến giá chung cư Hà Nội

Việc giá căn hộ chung cư giảm sâu trong thời gian tới gần như là điều không khả thi. (Ảnh: MarketTimes)

Mặc dù theo báo cáo quý 1/2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hà Nội là điểm sáng nổi bật thị trường bất động sản khi giá bán căn hộ sơ cấp ghi nhận đạt mức 79 triệu đồng/m2, tăng 2,5% so với quý trước và tăng 77,6% so với quý 3/2019. Ngôi vị quán quân về giao dịch và tốc độ tăng giá của căn hộ chung cư cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục là thành tố quan trọng làm nên sự bền vững của thị trường.

Còn tại buổi họp báo quý 1/2025 của Savills, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, nguồn cung mới quý 1/2025 đạt trên 7.900 căn, lượng giao dịch ghi nhận 7.914 căn, tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự ổn định và sức cầu tốt.

Quỹ đất hạn hẹp cùng sức cầu tốt khiến giá bán sơ cấp tăng 5% so với quý trước và tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2 con số. Thực tế này tiếp tục phản ánh niềm tin của khách hàng trong việc lựa chọn căn hộ chung cư để an cư và đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sở dĩ giá căn hộ hiện vẫn duy trì ở mức cao do nhiều nguyên nhân kết hợp: quỹ đất tại các đô thị lớn hạn chế, sự thay đổi bảng giá đất, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Đặc biệt, nguồn cung mới ra thị trường vẫn đang rất khan hiếm do sự hạn hẹp của quỹ đất khiến dòng tiền giao dịch tập trung vào các dự án căn hộ ra hàng, đẩy mặt bằng giá tăng lên. Dù giá cao, nhưng thị trường vẫn ghi nhận thanh khoản ổn định nhờ nhu cầu ở thực lớn. Chính nhu cầu ở thực khổng lồ và luôn hiện hữu khiến căn hộ chung cư trở thành động lực chính dẫn dắt thị trường, đặc biệt trong giai đoạn bão táp vừa qua.

Tuy nhiên, bước sang tháng 4 và tháng 5/2025, căn hộ chung cư có nhiều diễn biến mới, khi thực tế chứng kiến thanh khoản trên thị trường giảm “đìu hiu”, lượng rao bán, lượng tìm kiếm và giá rao bán theo Batdongsan.com.vn đều giảm so với tháng 1 và tháng 2/2025.

Đơn cử, mức độ quan tâm với phân khúc chung cư giảm 19%, nhà riêng giảm 20%, phòng trọ giảm 20%, nhà mặt phố giảm 22%. Biến động lượng tin đăng theo phân khúc cũng ghi nhận đà đi xuống khi chung cư giảm 6%, nhà riêng giảm 5%, nhà mặt phố giảm 7%, phòng trọ giảm 9%.

Trên thị trường mua bán, lượng tin đăng chỉ điều chỉnh nhẹ, cho thấy người bán vẫn kỳ vọng vào lực cầu dài hạn. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, biến động mức độ quan tâm theo phân khúc có sự suy giảm tương đối. Cụ thể, đất nền giảm 18%, chung cư giảm 20%, nhà riêng giảm 14%, nhà mặt phố giảm 14%. Biến động lượng tin đăng theo phân khúc cũng đồng loạt giảm. Trong đó, đất nền giảm 6%, nhà riêng giảm 5%, chung cư giảm 9%, nhà mặt phố giảm 7%.

Dự báo về giá căn hộ chung cư trong thời gian tới, bà Đỗ Thu Hằng cho biết, xu hướng giảm giá ở thị trường thứ cấp đang được diễn ra, bởi lẽ ngưỡng hiện nay đang ở ngưỡng có thể ảnh hưởng đến thanh khoản như là điều kiện giao dịch trên thị trường. Do đó, việc điều chỉnh giảm đảm bảo người mua người bán có thể gặp nhau.

Ông Nguyễn Văn Đính nhận định, phân khúc chung cư vẫn sẽ là sản phẩm chủ đạo của thị trường bất động sản trong năm 2025. Tuy nhiên, giá chung cư được dự báo sẽ điều chỉnh giảm khoảng 20-30% do áp lực hấp thụ ở mức giá cao hiện tại. Điều này là do các chủ đầu tư đã đẩy giá lên quá cao, không phù hợp với khả năng mua của người dân.

Ngược với nhận định của chuyên gia, một chủ đầu tư xây dựng các dự án cao cấp tại quận Hà Đông cho biết, thị trường có thể tạm thời chững lại sau giai đoạn phát triển nóng, nhưng việc giảm giá sâu gần như là điều không thể, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, nơi nhu cầu nhà ở thực luôn duy trì ở mức cao.

Nguyên nhân cốt lõi khiến giá căn hộ liên tục tăng là mật độ dân số tại Hà Nội năm 2023 đã gấp 8 lần bình quân toàn quốc và vẫn duy trì đà tăng trong 5 năm trở lại đây. Trong khi đó, quỹ đất để phát triển nhà ở tại thủ đô ngày càng hạn hẹp. Điều này dẫn đến tình trạng nguồn cung không thể theo kịp lực cầu rất lớn trên thị trường, dẫn đến áp lực tăng giá là không tránh khỏi.

Ngoài ra, sự thay đổi của Luật Đất đai năm 2023, thay vì điều chỉnh bảng giá đất 5 năm một lần như trước mà chuyển sang cập nhật hàng năm, khiến giá đất đầu vào được nâng lên. Chi phí đầu vào tăng kéo theo chi phí phát triển dự án gia tăng, khiến giá bán nhà ở khó có thể giảm.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu xây dựng như sắt thép, cát vàng, xi măng… liên tục leo thang, cùng với chi phí nhân công tăng cao buộc các chủ đầu tư phải điều chỉnh giá bán để bảo đảm lợi nhuận và tiến độ dự án.

“Rõ ràng, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội đang chịu tác động từ nhiều yếu tố nền tảng cấu thành. Do đó, việc giá căn hộ chung cư giảm sâu trong thời gian tới gần như là điều không khả thi, thậm chí xu hướng tăng giá sẽ vẫn tiếp diễn trong trung và dài hạn”, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.