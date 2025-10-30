Trải nghiệm – Học hỏi – Thăng tiến: Cơ hội phát triển toàn diện tại AEON Việt Nam

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành bán lẻ

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và giàu tiềm năng nhất khu vực với quy mô năm 2025 ước đạt khoảng 270-280 tỷ USD, và dự kiến gần như tăng gấp đôi vào năm 2030. Tuy nhiên, bán lẻ hiện đại mới chỉ chiếm khoảng 12-15% tổng thị trường bán lẻ, cho thấy dư địa phát triển vẫn còn rất lớn, kéo theo nhu cầu nguồn nhân lực cao nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Song song với tốc độ tăng trưởng, nguồn nhân lực trong ngành bán lẻ cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ. Ngành bán lẻ vốn đòi hỏi cường độ làm việc cao, kỹ năng đa dạng và tinh thần phục vụ tận tâm, khiến công việc trong lĩnh vực này thường được xem là "vất vả". Trong bối cảnh đó, AEON Việt Nam mong muốn từng bước thay đổi nhận thức về "nghề bán lẻ" với một hành trình phát triển toàn diện, nơi mỗi nhân sự được học hỏi, rèn luyện và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Chiến lược phát triển con người – Hành trình nuôi dưỡng và tỏa sắc

AEON xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm mang tính chiến lược bên cạnh Nhật Bản, với mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô gấp ba lần hiện tại. Chiến lược mở rộng này không chỉ thể hiện cam kết đầu tư dài hạn, mà còn tạo ra hàng ngàn cơ hội thăng tiến cho nhân sự nội bộ và cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên bên ngoài.

Song song với việc mở rộng, AEON Việt Nam tập trung đầu tư mạnh mẽ vào yếu tố con người, coi đây là nền tảng cốt lõi để đạt được mục tiêu kinh doanh. Ngành bán lẻ vốn là lĩnh vực có quy mô nhân sự lớn, đòi hỏi đội ngũ phục vụ trực tiếp và tương tác hàng ngày với khách hàng. Dù công nghệ ngày càng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, yếu tố tạo nên khác biệt cho trải nghiệm khách hàng vẫn xuất phát từ thái độ tận tâm và tinh thần phục vụ chân thành của mỗi cá nhân AEON. Đây cũng chính là nền tảng giúp AEON duy trì vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng và trên thị trường bán lẻ suốt nhiều năm qua.

Thái độ tận tâm và tinh thần phục vụ là yếu tố quan trọng giúp AEON duy trì được sự tin tưởng của khách hàng

Theo đó, AEON Việt Nam cam kết mang đến cho tất cả nhân sự một hành trình nghề nghiệp bền vững và toàn diện trên ba khía cạnh: thăng tiến trong công việc, phát triển chuyên môn và nâng cao tư duy lãnh đạo – cống hiến cho cộng đồng.

Về cơ hội thăng tiến, mỗi cá nhân tại AEON đều có quyền lựa chọn lộ trình phát triển riêng, phù hợp với năng lực và định hướng của mình. Nhân viên có thể theo đuổi hướng tổng quát (Generalist) – được hỗ trợ bởi chính sách luân chuyển nội bộ nhằm trải nghiệm và học hỏi tại nhiều bộ phận khác nhau, qua đó mở rộng kỹ năng và tầm nhìn đa ngành. Hoặc lựa chọn hướng chuyên sâu (Professionalist) – tập trung phát triển năng lực nghề nghiệp trong một lĩnh vực cụ thể.

Về phát triển chuyên môn, AEON xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nhân tài, cùng văn hóa khai vấn đặc trưng. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng bồi dưỡng tư duy lãnh đạo và tinh thần cống hiến thông qua các dự án xã hội, kinh tế và môi trường, từ đó được truyền cảm hứng để đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Theo chị Danh Hoàng Yến, Trưởng nhóm quầy Cá - AEON Tân Phú Celadon, cho biết: "AEON có lộ trình thăng tiến rõ ràng, đào tạo bài bản cùng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, giúp tôi yên tâm gắn bó và phát triển. Đồng thời, môi trường chuyên nghiệp, công bằng và luôn đổi mới tạo cho tôi nhiều cơ hội học hỏi và động lực để phấn đấu mỗi ngày".

Đào tạo: Phúc lợi bền vững nhất AEON dành cho nhân viên

AEON Việt Nam luôn coi "đào tạo là phúc lợi lớn và bền vững nhất" dành cho toàn thể nhân viên, giúp nhân viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết để phát triển sự nghiệp bền vững.

Tại AEON Việt Nam, nhân viên có thể tham gia các chương trình đào tạo mũi cho ngành bán lẻ, nổi bật như Retail Trainee hay MD Training. Song song đó, công ty cũng triển khai các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý dành riêng cho từng cấp bậc như Junior Management Program (JMP), Basic Management Program (BMP) và New Management Program (NMP), được thiết kế và tổ chức bởi Tập đoàn AEON. AEON Việt Nam cũng thường xuyên tạo điều kiện để nhân viên được học hỏi và kết nối với các chuyên gia trong khu vực, thông qua các khóa huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm với các thị trường như Nhật Bản, Malaysia hay Singapore.

AEON Việt Nam thường xuyên tạo điều kiện để nhân sự tham gia các khóa huấn luyện tại nước ngoài

Đặc biệt, nhằm khuyến khích tinh thần tự học và phát triển cá nhân, AEON Việt Nam áp dụng chính sách tài trợ 50% học phí cho các khóa đào tạo bên ngoài – bao gồm các chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA, ngoại ngữ, kỹ năng cá nhân và chuyên môn nghề nghiệp – giúp nhân viên chủ động đầu tư cho sự nghiệp của chính mình.Song song với đào tạo kỹ năng, AEON Việt Nam cũng triển khai chương trình Định hướng nghề nghiệp (Career Navigator/Coach) dành cho cả nhân viên nội bộ và ứng viên bên ngoài, giúp người tham gia khám phá năng lực, xu hướng nghề nghiệp và được tư vấn lựa chọn lộ trình phát triển phù hợp.

Về hình thức, nhân sự tại AEON Việt Nam có thể lựa chọn đa dạng trải nghiệm học tập thông qua đào tạo trực tuyến (MOOCs, e-learning), các cộng đồng thực hành (Mastermind), và chương trình khai vấn (Coaching). Mô hình này kết hợp giữa tính tự chủ trong học tập và hệ thống đào tạo bài bản, vừa giúp nhân viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, vừa mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi từ môi trường quốc tế.

Đặc biệt, AEON Việt Nam tiên phong xây dựng văn hóa "khai vấn" , bởi người lãnh đạo không chỉ quản lý mà còn có vai trò khai mở tiềm năng của người khác, giúp họ phát triển bản thân và gắn kết đội nhóm hiệu quả hơn. Các hoạt động khai vấn đa dạng được triển khai từ cấp cá nhân đến đội nhóm, tập trung vào những chủ đề như phát triển nghề nghiệp, lãnh đạo thấu cảm hay xây dựng an toàn tâm lý trong tổ chức. Với định hướng này, AEON Việt Nam trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam – và duy nhất trên thế giới – đạt hai giải thưởng quốc tế danh giá về văn hóa khai vấn: Marshall Goldsmith Coaching Culture Excellence 2023 và ICF Coaching Impact – Emerging Organization 2024.

Nhân sự tại AEON Việt Nam thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực lãnh đạo

Anh Phạm Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp & Siêu thị tinh gọn AEON Bình Dương New City chia sẻ: "Năm 2021, Tùng may mắn được công ty đề cử tham gia khóa học "Coaching và Khai vấn chuyên nghiệp cho nhà lãnh đạo". Đây là cơ hội tốt giúp Tùng học được những phương pháp mới giúp phát triển bản thân và tổ chức. Đặc biệt, chi phí được hỗ trợ hoàn toàn theo chính sách của công ty. Khi công ty có sự đầu tư vào lộ trình phát triển của bản thân, Tùng cũng nỗ lực mỗi ngày để đáp lại sự tin tưởng đó."

Bằng việc đầu tư lâu dài cho con người, AEON Việt Nam không chỉ tạo ra một đội ngũ nhân sự vững vàng mà còn kiến tạo một môi trường làm việc hạnh phúc – nơi mỗi nhân tài được "nuôi dưỡng chất riêng" và "tỏa sắc trong sự nghiệp". Với tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển con người làm trung tâm, AEON Việt Nam không chỉ mang đến việc làm ổn định, mà còn trao cơ hội phát triển bền vững cho mỗi nhân viên trên hành trình nghề nghiệp.