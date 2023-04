Trái phiếu doanh nghiệp phá băng, nhóm bất động sản chiếm hơn 98%

Về thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP), lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31-3, tổng khối lượng huy động là 104.873 tỉ đồng, đạt 26,2% kế hoạch năm (400.000 tỉ đồng) và 97,1% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỉ đồng). Do tác động của tình hình thị trường, từ ngày 10-3, mặt bằng lãi suất giao dịch TPCP có xu hướng giảm và nhu cầu mua TPCP tăng cao trở lại.

Về thị trường chứng khoán, tính đến ngày 31-3, chỉ số VNIndex đạt 1.064,64 điểm, tăng 3,9% so với cuối tháng trước và tăng 5,7% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 207,5 điểm, tăng 2,5% so với cuối tháng trước và tăng 1,1% so với cuối năm 2022.

Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM ngày 31-3 đạt 5.474 nghìn tỉ đồng, tăng 4,7% so với cuối năm 2022, tương đương 57,5% GDP ước tính năm 2022.