Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã đủ điều kiện hoạt động, mở cửa từ 26-1

25-01-2026 - 12:57 PM | Bất động sản

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã đủ điều kiện hoạt động, mở cửa từ 26-1

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết được đưa vào khai thác với các dịch vụ thiết yếu phục vụ lái xe và hành khách

Ngày 25-1, đại diện Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã đủ điều kiện hoạt động và mở cửa phục vụ từ 26-1.

Theo thông báo của đơn vị quản lý, trạm dừng nghỉ được bố trí tại Km205+092, thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, với các hạng mục cơ bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác gồm: cửa hàng xăng dầu, khu vực dừng đỗ xe, nhà vệ sinh, khu dịch vụ tiện ích phục vụ lái xe và hành khách.


Trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết mở cửa từ 26-1 - Ảnh 1.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua khu vực Hàm Thuận Bắc đã hoàn thiện 

Việc đưa trạm dừng nghỉ này vào hoạt động giúp giảm áp lực cho các tuyến đường gom, hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ tự phát, bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc. 

Trong giai đoạn đầu khai thác, trạm dừng nghỉ hoạt động theo phương án tạm thời, từng bước hoàn thiện các hạng mục dịch vụ theo quy hoạch được phê duyệt. 

Trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết mở cửa từ 26-1 - Ảnh 2.

Hai bên trạm dừng nghỉ nhìn từ trên cao

Đơn vị quản lý cho biết sẽ tiếp tục bổ sung các dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tham gia giao thông. 

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết là một trong những đoạn tuyến quan trọng của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. 

Việc sớm đưa trạm dừng nghỉ vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải, đồng thời bảo đảm an toàn, thông suốt giao thông trên toàn tuyến.

Theo Châu Tỉnh

Người lao động

Từ Khóa:
cao tốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Rủi ro lớn nhất trên thị trường bất động sản dần xuất hiện

Rủi ro lớn nhất trên thị trường bất động sản dần xuất hiện Nổi bật

Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản ngày 25/1: Bức tranh phân hóa rõ nét khi người tăng mạnh, kẻ sụt sâu

Cập nhật lợi nhuận DN bất động sản ngày 25/1: Bức tranh phân hóa rõ nét khi người tăng mạnh, kẻ sụt sâu Nổi bật

Choáng với đất đấu giá ở nông thôn từ mức khởi điểm 7-10 triệu đồng, "đẩy" lên 30-40 triệu đồng/m2

Choáng với đất đấu giá ở nông thôn từ mức khởi điểm 7-10 triệu đồng, "đẩy" lên 30-40 triệu đồng/m2

12:54 , 25/01/2026
2 cửa hàng xăng dầu ngưng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

2 cửa hàng xăng dầu ngưng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

12:50 , 25/01/2026
Hà Nội: Giao đất dịch vụ cho hơn 80 hộ dân sau nhiều năm bị 'treo'

Hà Nội: Giao đất dịch vụ cho hơn 80 hộ dân sau nhiều năm bị 'treo'

12:46 , 25/01/2026
Thị trường BĐS năm 2026: ‘Sôi động trong sự thận trọng’

Thị trường BĐS năm 2026: ‘Sôi động trong sự thận trọng’

10:58 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên